Našli stratenú dvojičkou nášho Slnka

Astronómovia narazili na hviezdu, ktorá vznikla v rovnakej pôrodnici ako naše Slnko.

12. máj 2014 o 15:16 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je asi o pätnásť percent hmotnejší, a keby ste sa dokázali dostať do jeho tesnej blízkosti, bolo by vám tam o trochu teplejšie. No aj tak je to prvý skutočný súrodenec nášho Slnka.

Astronómom sa po rokoch podarilo objaviť teleso, ktoré pred štyri a pol miliardami rokov vzniklo v rovnakom oblaku horúceho plynu, ako naša materská hviezda. Leží zhruba stodesať svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Herkules.

Preskúmať hviezdy

„Chceli sme vedieť, kde sme sa zrodili," hovorí v tlačovom vyhlásení Texaskej univerzity v Austine Ivan Ramirez, ktorý výskum viedol. „Ak by sme dokázali zistiť, v ktorej časti galaxie sa vyformovalo Slnko, vedeli by sme určiť podmienky, aké panovali v ranom slnečnom systéme."

Astronómovia sa preto podľa pripravovanej štúdie v magazíne Astrophysical Journal rozhodli preskúmať chemické zloženie viacerých hviezd.

Tím sledoval viac ako dvadsiatku vhodných kandidátov a chemické zloženie neskôr doplnil o ďalšie informácie: napríklad odkiaľ a kam v Mliečnej ceste jednotlivé hviezdy putovali. Vedci napokon zistili, že bratom nášho Slnka je hviezda HD 162826.

„Hviezdy, ktoré sa zrodili v rôznych kopách, majú odlišné zloženie," vysvetľuje Ramirez. „Ak má hviezda úplne rovnaké zloženie ako naše Slnko, znamená to, že sa zrodila na tom istom mieste."

Zatiaľ bez planét

Astronómovia mali šťastie, že hviezda HD 162826 je celkom dobre preskúmaná. Americkí vedci ju napríklad pozorujú už pätnásť rokov a pri tomto telese zatiaľ neobjavili žiadnu exoplanétu. To však neznamená, že žiadne ďaleké svety okolo hviezdy nekrúžia.

Súčasnými metódami totiž vylúčili iba prítomnosť takzvaných horúcich jupiterov, no menšie skalnaté planéty by okolo slnečného súrodenca mohli pokojne obiehať.

štúdia v ASTROPHYSICAL JOURNAL