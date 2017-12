Bankomaty budú na zlodejov chrliť penu a horúcu paru

Chemická bariéra má pomôcť pri ochrane bankomatov pred zlodejmi.

12. máj 2014 o 13:20 Milan Gigel

BERN, BRATISLAVA. Videli ste to v prírodopisnom filme už mnohokrát. Drobný chrobák v ohrození neuniká, ale do povetria zodvihne svoj zadoček. Z neho začnú v zlomku sekundy šľahať ohnivé oblaky horúcej pary, ktoré ublížia predátorovi skôr, ako sa zahryzne do chutného sústa.

Táto dômyselná stratégia vyvinutá prírodou inšpirovala vývojárov zo spoločnosti ETH Zurich, ktorí ju chcú využiť pri ochrane bankomatov. Podarilo sa im vytvoriť vrstvený chemický film delený do buniek v tvare plástov, ktorý je naplnený dvojicou reaktívnych chemických látok – peroxidom vodíka a oxidom manganičitým.

Ak sa útočník pokúsi fyzicky preniknúť do bankomatu, aby upravil jeho softvér, prekonal jeho ochranné mechanizmy alebo získal kontrolu nad mechanizmom pre výdaj bankoviek, spustí sa ochranná chemická reakcia, ktorá začne na povrch z miesta poškodenia chrliť horúcu penu s teplotou do 80 °C.

V rovnakej chvíli sa aktivuje aj tradičný mechanizmus značenia bankoviek, ktoré sú v zlomku sekundy označené nanotechnologickou DNA, ktorá umožní ich identifikáciu pri vystopovaní. Túto technológiu spolu so znehodnotením bankoviek farbou používajú banky už dlhšiu dobu.

Prednosťou ochranného filmu má byť jeho cena. Meter štvorcový ochranného filmu by nemal stáť viac ako 40 dolárov. Tím stojaci za projektom sa preto nádeja, že by mohol chrániť rôzne druhy techniky a zariadení. Technológia je vraj laboratórne preverená množstvom experimentov, ktoré potvrdzujú jej bezpečnosť.

