Vedci narazili na veľkú slnečnú erupciu, videli ju najlepšie

Astronómovia mali šťastie. Podarilo sa im dosiaľ najlepšie pozorovanie slnečnej erupcie.

10. máj 2014 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák, NASA

video //www.youtube.com/embed/p6puosuDpqI

Stalo sa to koncom marca. V slnečnej atmosfére nastala rozsiahla, silná erupcia a vedci mali trochu šťastia.

Výron hmoty z našej hviezdy sledovali naraz štyri vesmírne sondy a najmenej jedno pozemské observatórium. Navyše, trojica zariadení sa pozerala na správne miesto. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír tak hovorí o dosiaľ najlepšie pozorovanej slnečnej erupcii v dejinách.

Samotné sledovanie podobných úkazov nám môže pomôcť pochopiť správanie našej hviezdy. Ak by sa to podarilo, v budúcnosti by sme mohli predpovedať podobné erupcie a následne by sme sa vedeli na ne pripraviť – obzvlášť dôležité by to bolo v prípade družíc.

„Niektoré z vesmírnych zariadení sledujú naraz celé Slnko, no trojica observatórií skoordinovala svoje sily, aby sa zamerala na špecifickú oblasť Slnka,“ hovorí podľa tlačového vyhlásenia NASA Jonathan Cirtain z úradu.

„Potrebujeme aspoň deň na naprogramovanie pozorovacieho času a presné zamierenie, takže sme mali extrémne šťastie, že sme túto erupciu zachytili.“