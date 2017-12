Apple chce za 3,2 miliardy kúpiť firmu na slúchadlá

Nové iPody a iPhony by mohli dostať štýlové slúchadlá od spoločnosti Beats. O firmu má záujem Apple.

9. máj 2014 o 13:25 Milan Gigel

CUPPERTINO, BRATISLAVA. Známe slúchadlá, mobilné reproduktory a hudobná služba Beats Music s predplatiteľmi. Takéto portfólio by v blízkej dobe mohlo prejsť pod krídla firmy Apple, ktorá má pripravené 3,2 miliardy dolárov na kúpu spoločnosti.

Podľa informácií, ktoré priniesol denník The Finantial Times, rokujú obe firmy o zlúčení, ktoré by mohlo prebehnúť v najbližších dňoch. Firmy zatiaľ mlčia, analytici sú však presvedčení o tom, že ide o krok, ktorý môže byť prínosom pre obidve strany.

Obe spoločnosti spájajú prémiové produkty a zákazníci, ktorí vnímajú technológie ako súčasť módnych trendov. Nik nevie, ku koľkým zariadeniam od Apple sú už dnes slúchadlá Beats pripojené. V budúcnosti by to mohlo byť ešte intenzívnejšie.

Apple prevádzkuje hudobné služby a niektoré z prvkov Beats Music by sa jej mohli hodiť. Predplatitelia, ktorí by pomaly premigrovali k iTunes, by mohli využiť rozšírenú ponuku.

Obe spoločnosti dosiaľ na zverejnené informácie nereagovali a nechávajú si detaily na najbližšie dni, keď by mohli akvizíciu oficiálne ohlásiť.

Napísali v magazíne The Verge.