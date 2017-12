Stephen Hawking: Umelá inteligencia môže ohroziť ľudstvo

Počítače inteligentnejšie ako človek by si podľa známeho fyzika mohli podmaniť ľudstvo.

9. máj 2014 o 12:26 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Už v nasledujúcich desaťročiach môže byť umelá inteligencia vážnou hrozbou pre prežitie ľudstva. Je to riziko, o ktorom vieme, no doteraz sme spravili len málo na to, aby sme ho zmiernili, tvrdí známy fyzik Stephen Hawking v stĺpčeku napísanom pre The Independent.

Vedci skúmajúci umelú inteligenciu predpokladajú, že vybudovanie počítača inteligentnejšieho ako človek je otázkou desaťročí. Stroje už dnes dokážu nad človekom vyhrávať v šachu či porážať šapmpiónov vedomostných hier. Sú tiež lepšími šoférmi.

Hawking upozorňuje, že vôbec nevieme odhadnúť čo sa stane, keď vznikne inteligencia vysoko prevyšujúca tú ľudskú. Jedným z predpokladov je, že takéto stroje budú vedieť navrhnúť ešte dokonalejšie verzie samých seba a začnú sa ľuďom rýchlo vzďaľovať.

„Človek si dokáže predstaviť, že takáto technológia prekabáti finančné trhy, prekoná ľudských výskumníkov, zmanipuluje vedúcich politikov a vytvorí zbrane, aké si nedokážeme predstaviť. Krátkodobý vývoj bude závisieť od toho, kto bude túto inteligenciu kontrolovať. Dlhodobý vývoj bude záležať od toho, či ju vôbec dokážeme kontrolovať,“ napísal Hawking.

Umelá inteligencia podľa slávneho fyzika môže priniesť ľudstvu aj množstvo výhod. Mohla by ukončiť chudobu aj vojny. Problémom podľa neho je, že nevieme predpokladať, ako sa bude správať a nehľadáme ani spôsob, ako sa chrániť.

„Ak by nám nadradená mimozemská inteligencia poslala správu: „Dorazíme za niekoľko desaťročí,“ odpovedali by sme, „Fajn, zavolajte nám keď prídete, necháme svietiť“? Asi nie, ale v prípade umelej inteligencie to viac či menej robíme,“ varuje Hawking.