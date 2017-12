Smartfóny budú aj za 20 dolárov. Už o pár mesiacov

Klesajúce ceny čipov umožnia lacné technológie aj pre chudobnejšie krajiny.

9. máj 2014 o 10:38 Milan Gigel

ŠANGHAJ, BRATISLAVA. Stačí dvadsať dolárov na to, aby z výrobného pásu zišiel skutočne použiteľný smartfón pripravený pre distribúciu na trhu?

Podľa spoločnosti ARM nastane tento moment už o niekoľko mesiacov. Ceny súčiastok a technológií klesajú stabilným tempom, ktoré čoskoro pokorí dvadsaťdolárovú hranicu.

Ak sa rozhliadneme po smartfónoch s jednojadrovým procesorom Cortex A5, čísla sú pomerne jasné. Lenovo na MWC 2013 ukázalo model so 60-dolárovou etiketou, v októbri rovnakého roka sa objavil neznačkový smartfón s 35-dolárovou cenou.

Dnes je cenový rozsah androidového lowendu v rozpätí od 28 do 33 dolárov. Stačí však ubrať trochu pamäte a vymeniť Android za Firefox a cena padá na 25 dolárov.



TIP: Vyberte si najlepší smartfón alebo tablet. Čítajte odborné recenzie na smartfóny alebo tablety a vyberte si ten najlepší.

Recenzie.SME.sk

V posledných rokoch významne vzrástla aj kvalita vyhotovenia. Čínski výrobcovia lepšie zvládli prácu s plastami a dokážu dať mobilom vyhotovenie, ktoré pri každodennom používaní nezlyháva v detailoch. Otvorila sa im tak cesta na rozvojové trhy.

Nie je tomu dávno, čo bol smartfón symbolom technologického luxusu. Všetko zmenil Google s jeho Androidom. Dal do obehu platformu, ktorú stačilo spojiť s čipmi ARM architektúry a vznikla stavebnica, vďaka ktorej môže každý výrobca elektroniky prísť na trh so smartfónom so všetkým, čo k tomu patrí.

Je to takmer ako v ére rozmachu PC, tentokrát sa však všetko zmontujú vo fabrike. Očakáva sa preto, že ceny technológií budú naďalej klesať a 20-dolárová hranica nemusí byť dnom.

Napísali v magazíne The Register.