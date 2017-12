Máte vodu v počítači? Poradíme, ako vám pomôže

Montujeme vodné chladenie

Aby sme vám ukázali jednoduchosť inštalácie, vybrali sme vodné chladenie systému všetko v jednom od spoločnosti NZXT. Tá ma v ponuke dve riešenia, jedno pre stredne výkonné systémy a jedno pre výkonné herné a pracovné stanice. Ich inštalácia je zhodne veľmi jednoduchá.

Systém Kraken X60 síce nie je lacný, no dokáže spoľahlivo uchladiť aj vysoko pretaktované procesory. Pripravte sa ale na vyššiu cenu a možné problémy s inštaláciou, keďže radiátor je veľký a potrebuje dostatok miesta.

Ak ho nemáte, je riešením lacnejší model, ten pasuje do skoro každej skrinky a stále dokáže dobre schladiť aj výkonné procesory.

Inštalácia začína nasadením spodného rámčeka. Ak nemáte skrinku s výzerom, budete musieť zo skrinky vybrať základnú dosku. Rámček je univerzálny a pasuje na všetky podporované dosky.

Pripevnenie hlavnej časti na procesor je veľmi jednoduché, spočíva v zakrútení štyroch skrutiek. Nemusíte nanášať teplovodivú pastu, nemusíte ani odhadovať silu potrebnú pre pevné prichytenie. Len nasadíte na procesor a skutkujete pokiaľ to ide.

Dôležité je nezabudnúť zapojiť všetky kábliky - bez nich by nefungovalo čerpadlo, voda by sa neochladzovala či ventilátory sa netočili.





Radiátor (výmenník tepla) môžete umiestniť na dolnú alebo hornú časť skrinky. Ak sa rozhodnete pre prvú možnosť, tak si overte, či vám neskôr nebudú zavadzať hadičky. Problém môžu spôsobiť hlavne pri dlhých grafických kartách.

Dvojica dodávaných ventilátorov môže vzduch do skrinky vháňať alebo vyháňať. Výber je na vás, no určite by ste tu mali zohľadniť celkový prietok vzduchu v skrinke. My sme zvolili druhú možnosť.

Výrobca k chladiču dodáva aj vlastný softvér, s pomocou ktorého si môžete nastaviť správanie ventilátorov a monitorovať aktuálnu teplotu. K dispozícii je aj prehľadný graf, ktorý vám pomôže pri neskorších úpravách výkonu ventilátorov.

Chladič NZXT Kraken X60 na test poskytla spoločnosť caseking.de