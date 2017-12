Vylepšili rozoznávanie odtlačkov, pomôžu polícii

Nielen línie, ale aj umiestnenie pórov je pre ľudí unikátnym rozpoznávacím znakom.

7. máj 2014 o 13:25 Milan Gigel

HANYANG, BRATISLAVA. Stáva sa to často. Kriminalisti zozbierajú pri obhliadke miesta činu odtlačky prstov, materiál však nie je pre jednoznačnú identifikáciu dostatočný. Z malých fragmentov nemožno vyčítať dosť informácií na to, aby ich bolo možné spojiť s identitou.

Toto by sa vďaka modernej daktyloskopii mohlo zmeniť. Vedcom sa podarilo vyvinúť materiál, vďaka ktorému je možné snímať detaily odtlačkov prstov na úrovni pórov. To znamená, že i tá najmenšia plocha je dostatočná na to, aby bolo možné identitu jednoznačne priradiť k odtlačku. O tejto možnosti sa vedelo, technológie však boli pridrahé.

Vedecký tím pod vedením Jong-Man Kima z Hanyang University vyvinul polymér, ktorý svetielkuje a mení farbu, keď sa dostane do kontaktu s drobnými kvapôčkami vody. Stačí aj tá najjemnejšia stopa vlhkosti a materiál mení svoje vlastnosti. Výsledný obrazec je možné nasnímať s vysokou presnosťou a výpovednou hodnotou.

Polymér je možné nanášať na ľubovoľný podklad tradičnými technikami, medzi ktorými nechýba ani využitie atramentových tlačiarní. Nanesiete jemný film, pritlačíte naň prst a optika následne zdigitalizuje, čo vidí. Modrý materiál sa zmení na kritických miestach na červený, čím vytvorí bodovú mapu pórov.

Kým tradičná reliéfna technika snímajúca línie funguje spoľahlivo iba pri veľkej ploche, pri póroch možno pracovať s vysokou istotou i s drobnými detailmi.

Napísali v magazíne Mashable.