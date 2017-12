Aktivizmus zadebnencov

Vo chvíli, keď ktokoľvek začne nabádať verejnosť na potenciálne nebezpečné správanie sa v rozpore s vedeckými faktmi, má zvyšok spoločnosti právo brániť sa.

6. máj 2014 o 17:51 David Ropeik © Project Syndicate, 2014

Píše David Ropeik,

inštruktor Programu environmentálneho riadenia

pri Harvard Extension School

V demokracii by mal mať každý možnosť slobodne sa vyjadriť. Lenže vo chvíli, keď ktokoľvek začne nabádať verejnosť na potenciálne nebezpečné správanie sa v rozpore s vedeckými faktmi, má zvyšok spoločnosti právo brániť sa tak, ako to urobila austrálska vláda s odporcami očkovania.

Predstavte si, že by sa skupina aktivistov pokúsila upozorniť verejnosť na nebezpečenstvo, ktoré ona sama vníma, ale dôkazy by ukázali, že hrozba nie je reálna a že šírením obáv naviedla zmienená skupina ostatných ľudí, aby sa správali spôsobmi ohrozujúcimi širšiu verejnosť - i vás samotných. Ako by ste sa zachovali? A čo by mala urobiť vláda?

Austrálska vláda odpovedala na túto otázku rázne. Skupine bojujúcej proti vakcinácii zrušila daňovú výnimku priznávanú charitatívnym organizáciám s odôvodnením, že šírením strachu a dezinformácií o nebezpečnosti vakcín ohrozuje verejné zdravie, najmä zdravie detí.

Vláda zároveň požaduje, aby sa táto skupina premenovala z Austrálskej vakcinačnej siete na Austrálsku vakcinačnú skeptickú sieť, pretože takýto názov lepšie vystihuje jej postoje.

„Aj naďalej budeme dbať na to, aby sa prezentovali ako antivakcinačná skupina,“ vyhlásil minister Nového Južného Walesu pre spravodlivý obchod Stuart Ayres. „Chceme mať istotu, že nikdy nebudú šíriť zavádzajúce informácie.“

Na zradnej pôde

Samozrejme, ocitáme sa tým na zradnej pôde. Hoci existujú jasné dôkazy, že vakcinácia nespôsobuje škody, ako tvrdošijne hlásajú jej odporcovia, akákoľvek snaha vlády o obmedzovanie prejavu je znepokojujúca. Žiadna slobodná spoločnosť by nemala vláde dovoliť, aby rozhodovala o tom, ktoré aktivistické skupiny a čo smú hovoriť.