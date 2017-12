Otestovali sme špeciálny notebook na hry. Má nielen dobrý výkon

Vynikajúca klávesnica, rýchla sieťová karta a softvér, ktorý vám prezradí presnú spotrebu. Nie každý herný notebook sa spolieha len na výkonný hardvér.

7. máj 2014 o 13:30 Matúš Paculík

MSI GP60 Leopard Páči sa nám: matný Full HD displej, vysoký výkon procesora, profi sieťová karta Nepáči sa nám: len priemerný výkon v hrách Cena: od 770 eur Hodnotenie: 8,0

Produkt na test zapožičala spoločnosť MSI.

Herné notebooky nie sú mŕtve. Myslí si to minimálne spoločnosť MSI, ktorá už niekoľko rokov po sebe vynovuje svoju sériu notebookov určených pre hráčov počítačových hier. Vyskúšali sme, či aj ten základný model dokáže uspokojiť ich potreby.

Reaguje bleskovo

Parametre Procesor Intel Core i7 4700HQ

Grafický čip NVIDIA GeForce GT840M

8 GB RAM

1 TB pevný disk

15,6” Full HD displej, matný

LAN, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, D-SUB, HDMI

Rozmery 383 × 249 × 37 mm

Hmotnosť 2,4 kg

Windows 8.1

Notebook MSI GP60 Leopard si môžete kúpiť v dvoch základných konfiguráciách. Líšia sa prítomnosťou operačného systému a použitým procesorom.

Lacnejšiu verziu si kúpite za približne 770 eur, pričom má dvojjadrový procesor Intel Core i5-4200H s maximálnou frekvenciou 3,4 GHz.

Nami testovaná konfigurácia obsahovala štvorjadrový procesor Intel Core i7-4700HQ, ktorý dokáže naraz spracovať až osem vlákien. Operačná pamäť je zhodne osem gigabajtov. Keďže výrobca použil len jeden modul, môžete si ju pohodlne rozšíriť na dvojnásobok.

K hrubému výkonu nemáme žiadne výhrady, reakcie systému sú veľmi rýchle, notebook nezaváha ani pri náročných aplikáciách. Vo vnútri síce nájdete len klasický pevný disk, no pri bežnej práci či hraní hier vás obmedzovať nebude. Rozšíriť si ho môžete aj o rýchle SSD formátu mSATA.

Majitelia dobrých reproduktorov a herných slúchadiel ocenia zvukovú kartu SoundBlaster Cinema, hráči on-line hier zas profesionálnu sieťovú kartu Killer E2200.

Nám sa páčil aj špeciálny USB port, s ktorým dokážete rýchlejšie nabiť smartfóny a tablety od Apple.

Pri hrách má rezervy

Nvidia GeForce GT840M je grafický čip strednej triedy. To v reči smrteľníka znamená, že zvládne stredne náročné hry pri plných detailoch. Pri tých náročných sa nevyhnete znižovaniu detailov, prípadne rozlíšenia. Čip je to ale moderný a úsporný, založený na najnovšej Maxwell architektúre. Dobre si poradí s videom vo vysokom rozlíšení a zvládne aj 4K rozlíšenie.

Čip má 384 výpočtových jednotiek, čo nie je vzhľadom na modernú architektúru málo. Úzke hrdlo celého čipu je v 64-bit pamäťovej zbernici, ktorá jednoducho nestíha preniesť množstvo dát pri graficky náročných hrách a vysokom rozlíšení.

Z testovaných hier sme sa v natívnom Full HD rozlíšení zahrali plynulo len akčný Hard Reset. Zvyšné hry vyžadovali mierne zníženie detailov, keďže pri nastavení maximálnej kvality bol výsledok na hrane plynulosti.

S dodávaným softvérom máte prehľad aj o aktuálnej spotrebe.

Klávesu Windows tu nehľadajte

Herný notebook nie je len o výkonnom hardvéri. Klávesnica je jedným z hlavných bonusov, ktorými chce MSI prilákať náročných hráčov. Namiesto bežného riešenia tu nájdete profesionálnu hernú klávesnicu od renomovanej firmy SteelSeries.

Jej kvalita je vynikajúca - zdvih nie je zbytočne vysoký, spätná väzba je maximálne presná a žiadna klávesa sa neprehýba. Na klávesnici sa preto nielen dobre hrá, ale aj píše. Ak by bola podsvietená, nebáli by sme sa ju označiť za jednu z najlepších na trhu.

Zaujímavosťou je presunutie Windows tlačidla z ľavej strany klávesnice na pravú. Podľa výrobcu je za tým snaha eliminovať neželané prerušenie hrania pri nechcenom stlačení danej klávesy. Bohužiaľ, modely predávané na Slovensku a v Česku budú mať Windows tlačidlo na obvyklej ľavej strane.

Touchpad pre dotykové ovládanie nie je ničím špeciálny a funguje len ako núdzové riešenie pre prípad, keď nemáte po ruke myš. Reakcie na dotyk sú dobré, využiť môžete aj viacdotykové gestá, prípadne môžete touchpad aj úplne vypnúť.

Na denné nosenie sa nehodí

Odolné kovové materiály tu nečakajte. Notebook nie je určený na dennodenné prenášanie, aj keď ho, samozrejme, v dobrom batohu zvládne bez ujmy. Použité plasty ale nevyzerajú zle a celková pevnosť konštrukcie je dobrá. Zamrzí len výška blížiaca sa k štyrom centimetrom.

Notebook tak možno nepôsobí lahodne pre oko, no hlavne vďaka nej sa vnútorné komponenty neprehrievajú ani pri dlhodobom hraní. Chladenie je dostatočne účinné na to, aby ventilátor nebol zbytočne otravný.

Na spodnej časti notebooku nájdete veľký plastový kryt, po ktorého odobratí môžete jednoducho vymeniť pevný disk, procesor, operačnú pamäť a môžete tu vložiť aj rýchly flash disk formátu mSATA. Jediné, čo potrebujete, je tenký krížový skrutkovač.

Cena môže odradiť

Testovanú konfiguráciu si kúpite za 940 eur vrátane systému Windows 8.1. Nie je to málo, navyše, ak by sme sa zamerali len na základný hardvér, prišla by nám cena zbytočne vysoká. No MSI GP60 nie je len ďalší bežný herný notebook, pri ktorom výrobca rieši len výkon v hrách.

Hráč obľubujúci on-line hry tu má k dispozícii jednu z najlepších sieťových kariet na svete, kvalitnú zvukovú kartu, hernú klávesnicu a softvér, ktorý mu okrem všemožných informácií o hardvéri ukáže aj aktuálnu spotrebu elektrickej energie.

Notebook ale nie je výkonom určený pre najnáročnejšieho hráča, v natívnom Full HD rozlíšení zvládne pri plných detailoch len stredne náročné hry.

To ale znamená, že pri všetkých rozšírených on-line hrách budete v poriadku, navyše vás čaká výhoda vďaka vynikajúcej sieťovej karte a klávesnici.

Výsledky testov

PCMark8 Home score 3039 Creative score 3784 Work score 3951 Cinebench R10 1 CPU 6424 x CPU 23902 CrystalDiskMark Rýchlosť čítania 139,2 MB/s Rýchlosť zápisu 134,3 MB/s Mafia II 1366x768 48,5 1920x1080 28,2 Bioshock Infinite 1366x768 27,2 1920x1080 15,2 Hard Reset 1366x768 72,5 1920x1080 46,1 Batman: Arkham Origins 1366x768 49 1920x1080 27 Heaven Benchmark 4.0 1366x768 27,3 1920x1080 14,3

