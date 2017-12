Windows XP - aktivácia aj registrácia

26. jún 2001 o 14:59 (tba, cnet, reuters)

Ak si chcete na jeseň zaobstarať nový operačný systém Windows XP, váš počítač by mať procesor s taktovacou frekvenciou minimálne 650 - 800 megahertzov a minimálne 128 MB operačnej pamäte plus ďalších 64 MB pre každého užívateľa, ktorý s ním pracuje, uvádza spoločnosť Gartner. Váš počítač by teda dnes rozhodne nemal byť starší ako jeden rok.

Nevôľa užívateľov starších počítačov však nebude jediným problémom, ktorému bude Microsoft s novým operačným systémom čeliť. Na Microsoft sa naposledy zniesla kritika kvôli nutnosti aktivácie kancelárskeho balíka Office XP telefonicky alebo cez internet. Aktivácia bude nutná aj pri Windows XP, tu však Microsoft zašiel ešte ďalej. Na využívanie niektorých služieb nového operačného systému - patrí medzi ne instant messaging či telefonovanie cez internet - sa budú musieť užívatelia navyše zaregistrovať v internetovej službe Microsoftu Passport, ktorej súčasťou je napríklad e-mailové konto na www.hotmail.com.

Passport má slúžiť ako univerzálny spôsob overenia identity užívateľa. Jeho integrácia s operačným systémom by mohla zabezpečiť, že potom, ako sa užívateľ prihlási na svoj počítač, už nemusí zadávať svoje heslo napríklad pri vstupe na rôzne webové stránky.

Podľa právnych zástupcov amerických štátov v prebiehajúcom súdnom spore s Microsoftom je však táto stratégia firmy ďalším dôkazom, že zneužíva svoje dominantné postavenie. Podľa žalujúcej strany ide o podobný krok, ako toľko kritizovaná integrácia programu internetového prehliadača Explorer do systému Windows 98.