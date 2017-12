Vedci vypestovali umelú kožu

Umelá koža obsahuje aj priepustnú bariéru dôležitú na testovanie liekov a kozmetiky.

4. máj 2014 o 20:26 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Pre pacientov či ochrancov zvierat by to mohlo znamenať veľa. Lekárom z Kráľovskej akadémie v Londýne sa v laboratóriu podarilo vypestovať vrstvu ľudskej kože, ktorú by mohli použiť ako alternatívu k testovaniu kozmetiky a liekov na zvieratách.

Vedcom vrátane slovenských sa už v minulosti podarilo vytvoriť ľudskú kožu, no neobsahovala priepustnú bariéru. Táto vonkajšia vrstva, známa ako epidermis, zabraňuje prepúšťaniu vody von z tela a chráni ju pred toxínmi a baktériami.

Podľa štúdie v Stem Cell Reports sa teraz podarilo vytvoriť takú umelú kožu, ktorá nepreukázala žiadne rozdiely vo funkcii ani štruktúre oproti tej skutočnej. Vedci ju vytvorili z ľudských kožných buniek odobraných biopsiou.

Tieto bunky následne naprogramovali tak, aby produkovali neobmedzené množstvo hlavného typu kožných buniek epidermy. Zároveň rástli v prostredí s nízkou vlhkosťou, vďaka čomu získali ochrannú bariéru podobnú pravej koži.

„Je to nový a vhodný model, ktorý možno použiť na testovanie liekov a kozmetiky,“ povedal podľa BBC vedúci výskumu Dusko Ilic z Kráľovskej akadémie v Londýne. „Je to lacné a reprodukovateľné.“

Doi: 10.1016/j.stemcr.2014.03.009