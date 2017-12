Smartfón či tablet? Pozrite si test telefónov s veľkou obrazovkou

Do vrecka ich vopcháte len ťažko a v trolejbuse vám v ostrej zákrute vypadnú z ruky. No veľké uhlopriečky majú svoje výhody. Testovali sme veľké smartfóny od Sony, LG, HTC a Nokie.

12. máj 2014 o 21:30 Matúš Paculík

Smarftón na rozhraní telefónu a tabletu nie je pre každého. Veľkosť prináša okrem výhod aj ťažkosti. Skôr, ako si vyberiete telefón s veľkou uhlopriečkou, mali by ste zvážiť základné fakty.

Nezmestíte ich na obvyklé miesta. Do vrecka nohavíc sa veľký smartfón ako tak zmestí, no obtiahnuté šortky sú už problém a pri sedení bude zavadzať v každých nohaviciach. V zadnom vrecku nemusí telefón prežiť vôbec. Nám sa ani jeden z testovaných modelov nevošiel ani do vrecka bundy, z toho bočného vypadával a aj odkladací box v prístrojovej doske auta im bol malý.

Jedna ruka nestačí.

Čo s veľkou obrazovkou?

Výkonný hardvér.

LG G Flex

Ako jediný zo štvorice testovaných smartfónov nemá Full HD rozlíšenie, no je to práve ohnutý displej, ktorý vás zaobleným dizajnom priláka. Telefón sa vďaka zaobleniu lepšie nosí vo vrecku nohavíc.

Zahnuté rohy sú tiež bližšie k prstom a šesťpalcová uhlopriečka sa vďaka tomu ovláda pohodlne aj jednou rukou. Najviac obrazovku oceníte v presvetlenom prostredí. Vďaka zakriveniu sa na displej dostane len časť z okolitého svetla, čo znamená výrazne menej rušivých odrazov.

Smartfón sa vám bude v ruke držať veľmi dobre, no pripravte sa na netradične umiestnené tlačidlá. Tie výrobca premiestnil z boku na zadnú stranu, kde sú dobre dostupné nezávisle od toho, či zariadenie ovládate pravou, alebo ľavou rukou. Pevnosť konštrukcie sa vám bude páčiť, len ak nezačnete tlačiť v strede zadnej časti.

Čo mu naopak ide dobre, je odolnosť proti rôznym škrabancom. Hardvér kopíruje vyšší štandard svojej kategórie, ale oproti konkurentom ponúka dvojnásobok úložného priestoru. Len ťažko nájdete hru alebo aplikáciu, ktorá by nefungovala plynulo.

Čo inde nenájdete, sú špecifické doplnky systému. LG si niektoré z nich požičalo od Samsungu a pár je tu úplne nových. Smartfón vás tak pozorne sleduje pri čítaní či pozeraní videa, displej odblokujete dvojitým poklepaním a vďaka upravenému multitaskingu môžete naraz pracovať s dvoma aplikáciami.

Cena: 679 eur

Hodnotenie: 7,8

+ zaoblený displej, tlačidlá na zadnej strane, výkon

- rozlíšenie displeja, starší Android

Sony Xperia Z Ultra

Pevný kovový rám a fóliou potiahnuté tvrdené sklo robí z telefónu veľmi odolné zariadenie. Smartfón je vodotesný a bez strachu ho môžete zahrabať aj do piesku. So 6,4-palcovým displejom je to jeden z najväčších testovaných smartfónov. Full HD rozlíšenie je v kategórii štandardom, Sony však ponúka aj dobrú vernosť farieb.

S výkonom problém mať nebudete. Štvorjadrový procesor, dobrý grafický čip a dva gigabajty operačnej pamäte uspokoja aj najnáročnejších. Zbytočne budete hľadať hru, ktorá by nešla plynulo, či aplikáciu, na ktorú by hardvér nestačil.

Rovnako je rýchla aj bezdrôtová komunikácia, či už je to Wi-Fi štandardu ac, Bluetooth vo verzii 4.0, alebo moderné LTE.

K dokonalosti nám chýbal už len lepší fotoaparát. Pekné fotografie spravíte len pri dobrom svetle. Kontrastné časti snímanej scény sa zlievajú do čiernej machule a na interiérovú fotografiu môžete rovno zabudnúť, okrem iného aj preto, že úplne chýba blesk.

Ak sa cez tento nedostatok dokážete preniesť, čaká na vás odolný smartfón, ktorý navyše nemusíte nabíjať každý deň. Bežná cena je stále vysoká, no v akcii ho kúpite už za menej ako 400 eur.

Cena: 609 eur

Hodnotenie: 8,2

+ kvalitné spracovanie, odolnosť, výkon

- podpriemerný fotoaparát

Nokia Lumia 1520

Je to jeden z posledných smartfónov, ktoré vznikli pred tým, ako Microsoft úplne pohltil Nokiu. Zároveň je to najväčšia a najlepšie vybavená Lumia, akú si môžete kúpiť. Telo z polykarbonátu pôsobí odolným dojmom a prežije aj menej šetrné zaobchádzanie.

V ruke sa drží dobre, šesťpalcová obrazovka je veľká, no množstvo funkcií stále ovládnete aj jednou rukou. Hardvér sa takmer úplne zhoduje so smartfónom od Sony. Výkonný štvorjadrový procesor či dva gigabajty operačnej pamäte na plynulý chod operačného systému od Microsoftu úplne stačia.

To najlepšie skrýva smartfón na svojej zadnej časti. Vysoké rozlíšenie snímača fotoaparátu tu našťastie nie je len ako marketingový ťahák. Výsledné fotografie sa kvalitou bez problémov vyrovnajú lepším kompaktným fotoaparátom.

Odradiť vás môže systém Windows Phone, pre ktorý je stále pomerne chudobná ponuka aplikácií, najmä ak hľadáte graficky náročnejšie hry. Nová verzia 8.1 však funguje výborne a dopĺňa niekoľko dôležitých funkcií vrátane centra upozornení.

Cena: 557 eur

Hodnotenie: 9,2

+ fotoaparát, spracovanie, dizajn, výkon

- bez informačnej diódy, nano SIM

HTC One Max

Hlavným lákadlom telefónu je hliníková konštrukcia, vynikajúci displej a softvérová nadstavba HTC Sense. Aj napriek tomu, že HTC používa najpomalší procesor z testovanej štvorice, drží si dobrý výkon.

Dokáže si poradiť aj s najnáročnejšími aplikáciami. Výkon v hrách je stále dobrý, pomalší grafický čip prístroj príliš nebrzdí.

Pevné telo vytvára dobrý dojem a 5,9-palcová obrazovka je ešte na pomyslenej hranici použitia v jednej ruke. S krátkymi prstami nepochodíte, no priemerne veľká ruka má šancu zvládnuť aspoň základné funkcie.

Špecialitou je snímač odtlačkov prstov, ktorý funguje rovnako ako v prípade Galaxy S5 od Samsungu - prstom musíte po snímači pomaly prejsť. Senzor však HTC umiestnilo priamo pod fotoaparát, čo znamená, že objektív je neustále zamastený.

S fotoaparátom spravíte fotografie s rozlíšením len štyri megapixely, no ich kvalita je výborná, vo svojej kategórii jedna z najlepších. HTC One Max je z štvorice modelov najlacnejší a okrem pomalšieho hardvéru a nešťastne umiestneného snímača odtlačkov nemá vážne nedostatky.

Cena: 549 eur

Hodnotenie: 8,6

+ fotoaparát, reproduktory, dizajn

- nevhodne umiestnený senzor

