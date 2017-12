Chcete prispieť k vede a (nie) ste vedec? Hrajte hru

Zámerom hry EyeWire je nájsť a opísať čo najviac spojení neurónov sprostredkujúcich zrakový vnem.

3. máj 2014 o 0:00 Anna Hrabovská, farmakologička

Prvý cicavčí konektom je na svete. Pre tých, ktorí nedržia krok so súčasnou vedou, konektom je niečo ako mapa všetkých spojení nervových buniek (neurónov) v mozgu.

Po ére genomiky zameranej na opísanie genómu (génovej výbavy bunky) a po ére proteomiky, zaoberajúcej sa podrobným opisom proteínov v rôznych bunkách organizmu, tu máme éru konektomiky. Teda minimálne vo svete neurovied.

Konektom je výsledkom našich génov a životných skúseností, ktoré formujú spleť neurónov na základe vytvárania komunikačných spojení (takzvaných synapsií) medzi jednotlivými neurónmi. Mal by teda udávať, kto vlastne sme - aké máme povahové črty, schopnosti, skúsenosti, či uchovávať naše spomienky.

Pred pár dňami zverejnila výskumná skupina z Allen Institute for Brain Science v Seatli atlas neuronálnej siete v mozgu dospelej myši, opisujúci synapsie tvorené skupinou neurónov anatomicky a/alebo funkčne príbuzných.

Podrobný konektom, ktorý by opisoval spojenia medzi jednotlivými neurónmi, je vzhľadom na ich početnosť v mozgu cicavcov časovo náročný. Podľa výskumníkov z Massachusetts Institute of Technology by stočlenný tím pracujúci 24 hodín denne so súčasnou technológiou potreboval 500­tisíc rokov na vytvorenie podrobného ľudského konektomu.

Z toho dôvodu v decembri 2012 spustil tím z MIT pod vedením Sebastiana Seunga program pomenovaný „EyeWire“.

Ide vlastne o počítačovú hru, do ktorej sa môžu zapojiť hráči bez akejkoľvek znalosti nervového systému. Stačí mať pripojenie na internet, čas a chuť.

Zámerom tejto hry je nájsť a opísať čo najviac spojení medzi neurónmi sietnice, ktoré prenášajú zrakový vnem do mozgu, a neurónmi mozgu, ktoré zrakový vnem analyzujú.

Toto je len jeden z prvých stavebných kameňov ľudskej konektomiky, ktorá by podľa očakávaní mala v širšom meradle pomôcť chápaniu fyziologických, ale aj patologických procesov mozgu spojených napríklad s ochoreniami ako Alzheimerova choroba, autizmus či schizofrénia.

video //www.youtube.com/embed/c43jVfpzvZ0