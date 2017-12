Máte málo svetla? Nafúknite si ďalšiu lampu

Nový vynález môže zmeniť podobu lampy. Už nikdy nebudú vyzerať ako v minulosti.

2. máj 2014 o 14:15 Milan Gigel

HALLE, BRATISLAVA. Je to hra na dokonalé osvetlenie: vybalíte zo škatule rukáv z fólie, nafúknete ho a napájací kábel zapojíte do zásuvky, cvaknete vypínačom a rozžiari sa svetlo. Na stene, na strope, kdekoľvek ho potrebujete.

Blow Light je dizajnérsky koncept Thea Mollera, študenta Burg Giebichenstein University. Keď hľadal, z čoho by vyrobil atraktívne svietidlo pre LED pásiky, vedel, že svietidlu treba dať tvar a reflektor, ktorý by nasmeroval tok svetla do priestoru.

Siahol po hliníkovej a plastovej fólii, zvaril z nich rukáv a uzavrel ho na oboch koncoch. Potom už stačilo pridať iba ventil pre nafukovanie a zrazu vznikla široká škála svietidiel.

Stropné svietidlo s dĺžkou desať metrov možno natočiť do zvitku, ktorý zaberie minimum priestoru pri preprave či skladovaní. Pre svoju priestorovú a energetickú úsporu sú Blow Light svietidlá ideálne pre riešenie núdzových stavov.

Nízke sú aj výrobné náklady, takže v dohľadnej dobe možno očakávať, že sa novinka dostane do sériovej výroby.

Dokážete si prestaviť, že takéto lampy vyrolujete na chate v horách a pripojíte ich k solárnemu systému s akumulátorom?

