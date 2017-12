Kevin Spacey sa spojil s Call of Duty. Chce zrušiť demokraciu

Zápornú postavu v novej hre z populárnej hernej série si zahrá oscarový herec z House of Cards.

2. máj 2014 o 13:26 Ondrej Podstupka

video //www.youtube.com/embed/sFu5qXMuaJU

BRATISLAVA. Hlavnú úlohu v novej hre Call of Duty: Advanced Warfare stvárni herec Kevin Spacey. Hollywoodsky herec, ktorý počas svojej kariéry získal dvoch Oscarov, prepožičal hlas aj podobu postave šéfa nebezpečnej polovojenskej organizácie.

Call of Duty: Advanced Warfare je už jedenástym pokračovaním populárnej série vojnových hier vydavateľského domu Activision. Najnovšiu časť vyvíja americké herné štúdio Sledghammer a hra by sa mala do obchodov dostať 4. novembra. Activision zverejní ďalšie informácií o titule 4. mája.

Zatiaľ nepomenovaná postava Kevina Spaceyho z hry je takmer úplnou kópiou jeho postavy Francisa Underwooda z populárneho dramatického seriálu House of Cards.

Spacey rozšíril rýchlo rastúci zoznam špičkových hercov spolupracujúcich s herným priemyslom. Svoje hlasy postavám vo videohrách za posledné roky prepožičali napríklad Gary Oldman, Patrick Stewart či Liam Neeson.

Hry však čoraz častejšie zaznamenávajú celý herecký výkon hercov, vrátane pohybov tela či detailov tváre. Hlavých hrdinov titulu Beyond: Two Souls z roku 2013 napríklad stvárnili Ellen Page a William Dafoe.