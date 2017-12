Žonglovanie perami? Lepšie ste nikdy nevideli. Naj na internete #79

Pomôcka na dlhšie prechádzky, umelecké diela v pohári od whisky aj šikovní žongléri. Pravidelný výber toho naj na internete.

3. máj 2014 o 0:00 Ivana Drobná

Žongléri s perami

Kde boli takéto inšpirácie, keď sme my sedeli v školských laviciach? Pozrite si s nami video dvoch šikovných mladíkov, ktorí zvládnu skvelé triky s perami. Ako vidieť, nejde práve o bežné prepisovačky.

Diela v pohári

Naozaj sa začíname tešiť na časy, keď do pohárika whisky dostaneme v bare aj takto vyfrézovaný ľad. Viac na Core77.

Hickers a Pungas

Dizajnéri sa nielen hrajú s farbami, potlačou a tvarom bežných šnúrok do topánok, ale prichádzajú aj s úplne novými riešeniami. Pozrite si napríklad tieto Hickies. Kúpiť sa dajú vo viacerých farebných verziách a vedia oživiť aj najnudnejšiu tenisku. Ako novinku prinášajú vďaka Kickstarteru aj projekt Pungas - a to rôzne ďalšie doplnky.

3D tlačený dom

Čo by ste povedali na to, že sa dá vyrobiť dom, pomocou 3D tlače a s použitím recyklovaných materiálov? Že to je hlúposť? Pozrite si viac na Hack a Day.

Robotické včely

Pozrite si s nami reklamu, na konci ktorej vám to všetko dôjde. Vážne pekná virálna kampaň od Polynoid.

Zapaľovač v mobile

Fajčenie v žiadnom prípade nepodporujeme, ale zaujal nás tento iPhone obal, ktorým si cigaretu bez problémov pripálite. Stojí 35 libier.

Detský sedák

Biznis okolo čohokoľvek týkajúceho sa detí rastie a s tým prichádzajú aj nové inovácie, ktoré majú uľahčovať rodičom prechádzky s ich ratolesťami. Sedák SaddleBaby je vhodný pre deti, ktoré už samostatne sedia, a tak ich oteckovia dokážu zobrať na výlety pohodlne pre obe strany.

Revolučný obrus

Naozaj krásnym nápadom, ako oživiť dielo Albrechta Dürera, je využitie jeho drevorytu z roku 1507. Dnes tieto stále aktuálne vzory dostali novú podobu v silikónovej podobe od deJongeKalff. Viac o projekte nájdete na Core77.