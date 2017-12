Čo znamená „on-line“ a „off-line“?

On-line (čítaj onlajn) možno preložiť ako „na linke“, v prípade internetu to znamená, že existuje priame aktívne pripojenie. Vtedy je možné akúkoľvek požiadavku na dáta z internetu okamžite vykonať. V prípade použitia modemu to znamená, že modem je pripoj

6. nov 2002 o 22:30

ený k vášmu poskytovateľovi internetového pripojenia.

Off-line (čítaj oflajn) je presný opak, čiže stav, keď pripojenie k internetu nie je aktívne. Ak niekto napríklad povie: „pozrel som si to off-line“, znamená to, že príslušné dáta si stiahol na lokálny disk (keď bol on-line, pochopiteľne) a po odpojení si ich prezeral z disku. Najmä v krajinách, kde je prístup na internet drahý, to umožňuje ušetriť dosť peňazí. Dokumenty, o ktorých používateľ vie, že ich ešte bude potrebovať, si uloží na lokálny disk, a potom si ich môže kedykoľvek pozrieť bez pripájania na internet (teda zadarmo).

Váš internetový prehliadač môžete používať v režime offline aj online - aktuálny stav zväčša signalizuje ikonka v pravom dolnom rohu prehliadača. Ak ste offline, prehliadač sa bude snažiť načítavať stránky zo svojej pamäte namiesto z internetu a nebude vás vyzývať na pripojenie na internet, keď sa budete snažiť zobraziť stránku nedostupnú offline.

Ľudia, ktorí zvyknú tráviť na internete dosť času, respektíve sú pripojení takmer každý deň, používajú termín „off-line“ aj na vyjadrenie času, keď nebudú mať prístup k internetu, napríklad na dovolenke. Bežne možno počuť napríklad vetu „budúci týždeň budem off-line“. (pv)