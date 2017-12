Kanada chce WiFi dostať aj do svojich lesov

Nová iniciatíva má prilákať mladú generáciu do prírody. Bez obáv, že stratia spojenie s virtuálnym svetom.

30. apr 2014 o 11:35 Milan Gigel

TORONTO, BRATISLAVA. Vyjdete si na výlet do národného parku a aj napriek tomu, že ste obkolesení hustou zeleňou, zostávate v dosahu internetu. Priestor okolo vás vykrývajú signálom WiFi hotspoty.



Kanada chce do roku 2017 pokryť vo svojich národných parkoch WiFi signálom 75 najpopulárnejších lokalít. Prilákať chce mládež, ktorá by v kempoch mohla tráviť svoj voľný čas bez toho, aby sa cítila odrezaná od internetu.

V ére, keď tweet, fotografia na Facebooku či e-mail nahrádzajú funkciu pohľadníc, sa to zdá byť pre vedenie miestnych parkov ako prirodzený krok. Veria, že by tak mohli pomôcť výletom do prírody, ktoré by spájali moderné technológie so zdravým prostredím.

Aj napriek vysokej, dvadsaťmiliónovej ročnej návštevnosti vidí manažment svoj hendikep v slabom signálovom pokrytí. Kým 2G konektivita je dostupná, s rýchlejšími dátovými prenosmi je to biedne. WiFi program by mohol všetko zmeniť.

Vládna agentúra má vo svojej správe 44 národných parkov a štyri morské rezervácie, o ktoré sa starajú štyri tisícky zamestnancov s ročnými nákladmi vo výške 500 miliónov dolárov.

Projekt bude mať dve etapy, pri ktorých sa budú snažiť prevádzkovatelia zistiť, aký prínos ich snaha priniesla.

Napísali v novinách National Post.