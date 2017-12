Osem základných počítačových zlozvykov

Robíme ich tak často, že si ich už ani nevšímame. Počítačové zlozvyky sa stali súčasťou nášho sedenia za počítačovou klávesnicou.

29. apr 2014 o 12:30 Milan Gigel

Máte pocit, že vás sa to netýka? Možno sa v niektorých z bodov spoznáte. Ťažko totiž povedať, či je za tým neporiadnosť, pohodlnosť alebo nesprávny návyk. Isté však je, že niektoré zlozvyky nám môžu strpčovať život viac, ako si uvedomujeme.

1. Beží bez vypnutia

Zapínate počítač iba vtedy, ak ho potrebujete alebo beží celé dni i noci? Ak fungujete nonstop, pocítia to nielen vaše účty za energiu, ale aj váš denný harmonogram.

Prekonajte pohodlie, nastavte správu napájania a aktivujte režim hibernácie tak, aby sa počítač automaticky vypol po pol hodine nečinnosti. Spočiatku sa môžete cítiť stiesnene, no časom si možno uvedomíte, že počítač nemusíte nestále používať.

2. Chronické klikanie

Je to zvedavosť, ktorá vedie človeka ku klikaniu na každý odkaz, ktorý sa objaví v e-maile či na Facebooku.

Správy však nerozosielajú iba ľudia, ale aj škodlivý kód, ktorý sa snaží infikovať nové počítače. Jeden klik a máte v počítači vírus.

Neklikajte na nič, čo ste si nevyžiadali, nebuďte zvedaví, na internete nie sú žiadne veci, ktoré by neboli aj v skutočnom živote. Ak čelíte jazykovej bariére alebo nevedomosti, nesnažte sa prekonať ju klikom do neznáma.

Čím menej toho o počítačoch viete, tým viac nepríjemností si môžete privodiť. A to nielen sebe, ale aj ľuďom, ktorí budú vaše chyby naprávať.

3. Nezmyselné preposielanie

Možno ich dostávate pravidelne. Správy s výzvami na darovanie krvi, výstrahy pred zákernými zlodejmi detí, fámy o zákaze výsevu vlastných semienok či kolekcie obrázkov a múdrostí od výmyslu sveta. A možno aj hrozby, že nepreposlaný e-mail vám privodí nešťastie či sľuby dolárov od Billa Gatesa.

Nič z toho nie je pravda. Jedni sa bavia na stáde internetových oviec plniacich ich rozkazy, iní zase skladajú obrázky do prezentácií, aby našli obdivovateľov svojej práce.

Je to ako nevyžiadaná reklama, ktorá sa votrela do vášho života. Čo s ňou? Vymazať a nepreposielať.

4. Chaos na ploche

Na začiatku je plocha vyzdobená prekrásnym pozadím, po pol roku je zasypaná pod ikonami a ani tri monitory by vám nestačili na to, aby sa tam vošli všetky.

Podobne to vyzerá aj v priečinku Moje Dokumenty či Prevzaté Súbory. Všade kopa neporiadku a množstvo súborov, ktoré sa tam akosi „samé“ objavili na moment, až kým stratili svoju podstatu.

Naučte sa používať prieskumníka a trieďte si všetko do priečinkov, aby ste mali vždy jasno v tom, kde ktoré veci máte.

Je to ako upratať si stôl zasypaný neporiadkom, spod ktorého vytŕča iba monitor a klávesnica. Možno ani netušíte, aké skvosty sa pod nánosmi zapatrošili a koľko smetí ste nahromadili.

5. Klávesnica ako podnos

V servisoch by vedeli spísať celé jedálne lístky, čo všetko sa nájde v klávesniciach a notebookoch. Pre mnohých sa stali počítače natoľko pútavé, že ich vymenili za jedálenské stoly.

Raz je to jogurt, inokedy omrvinky z trojobalu rezňa či špageta. Čo tak sa odlepiť od obrazovky a oddýchnuť si pri dobrom jedle a šálky voňavého čaju, kým jedničky a nuly neusporiadane behajú v čipoch z miesta na miesto?

Nech si žijú v zhone, človek má právo na dôstojné posedenie pri raňajkách i večeri.

6. Zálohy sú iba pre pedantov

Kedy ste si naposledy zálohovali záložky zo svojho prehliadača, kontakty, e-maily, fotografie či dokumenty nad ktorými ste strávili nemálo času?

Ak sa spoliehate iba na to, že časy, keď sa počítače kazili zo dňa na deň, sú už dávno za nami, mohlo by sa stať, že sa popálite na vlastnej lenivosti. Nie je nezvyčajné, že sa všetky dáta stratia bez možnosti obnovy. Hoci aj vinou vírusu, ktorý zašifruje pevný disk.

Neviňte vývojárov operačných systémov z toho, že stále neprelomili bariéru komfortného zálohovania a postavte sa k výzve tak, ako viete.

Hoci i s externým pevným diskom, ktorý cez USB káblik pripojíte k počítaču, aby ste do neho z času na čas nové veci prekopírovali. Je to jednoduché, zvládnete to aj bez toho, aby ste študovali rôzne taktiky zálohovania, ktorými sa riadia iba tí, ktorí za dáta zodpovedajú.

7. Čudné nutkanie

Z nevysvetliteľných príčin sedíte za počítačom a striehnete na každú novú správu. Každú hodinu otvoríte novú záložku a pozriete sa na Facebook, bazoš, titulku spravodajstva či ďalšie zo serverov.

Nech to znie akokoľvek hlúpo, nerobte to. Inak sa z vás stane klikací robot, ktorý otvára stránky bez toho, aby vedel, prečo to robí.

Sadajte k počítaču iba vtedy, ak od neho čosi potrebujete a neprenikajte do virtuálneho sveta hlbšie, ako je nutné. Váš život sa stane jednotvárny a okrem práce a internetu nezažijete nič iné.

8. Ľahostajnosť z nevedomosti

Rutinné kliknutie na chybové hlásenie pri štarte počítača, nenainštalované aktualizácie a nulová údržba počítača. K tomu jednoduché a spoločné heslo pre prístup ku všetkým službám, ktoré používate.

Ak vás vystihuje tento ľahostajný prístup, potom vám možno napadajú aj ďalšie drobnosti, ktoré ste z nevedomosti získali pri svojich počítačových začiatkoch a ťahajú sa s vami až dodnes.

Nájdite v sebe silu a vzdelávajte sa, aby ste vedeli, čo robíte a mali situáciu o čosi viac pod kontrolou. Pomôže vám to zbaviť sa závislosti na okolí, ktoré už notoricky predvída vaše zlyhania.

Aj napriek tomu, že nie ste odborníkmi v technológiách, sa pýtajte a nezostávajte pasívnym. Inak sa to bude rokmi zhoršovať.