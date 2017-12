Vedec o homeopatii: Je to, akoby na choroby predpisovali modlitby

Je nebezpečné, ak sa namiesto účinnej terapie nasadí placebo, hovorí lekár a molekulárny biológ PETER CELEC z Lekárskej fakulty UK.

27. apr 2014 o 18:37 Veronika Folentová

Časť lekárov odporúča homeopatiká. Prečo?

„Je to veľký problém - nie medicínsky, ale právny a filozofický. Je správne pacienta klamať? Nasadzovať mu placebo? Odborne medicínsky to problém nie je, lebo existujú štúdie, ktoré jasne ukázali, aká je pravda.“

No homeopatiká sa u nás registrujú na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, môžu sa vydávať len v lekárňach a bežný človek má pocit, že ide o lieky.

„Ak to tak je, je to nesprávne. Neviem si ani predstaviť, čo by ústav na homeopatikách mohol kontrolovať, vari len to, či nie sú jedovaté. Dôležité je, aby to v žiadnom prípade nepreplácali zdravotne poisťovne.“

Sú bezpečné?



„Rovnako bezpečné a nebezpečné ako placebo. Samy osebe neuškodia a môžu pomôcť rovnako ako placebo, lebo placebo efekt je silný. Ale je to len placebo efekt, ktorý môže úplne stačiť na rôzne psychosomatické choroby. Nebezpečenstvo placeba je v tom, že sa pri určitých diagnózach nenasadí správna a účinná terapia. Takto zomiera veľa pacientov na infekčné i na onkologické choroby, ktoré sa mohli liečiť i vyliečiť. Pochybujem, že o tom existujú presné štatistiky.“

Sú homeopatiká účinné?

„Nie, nie sú účinné. Liečivo je podľa definície účinné vtedy, keď je účinnejšie ako placebo. Homepatiká nie sú nič iné ako placebo a štúdie to jasne dokazujú. Myslím, že sa to dá prirovnať k tomu, že by lekári predpisovali na choroby modlitby. Je to číry nezmysel, z odborného medicínskeho hľadiska nie je čo riešiť. Aj keď sa pacienti po nich často cítia lepšie, neznamená to, že sú účinné.“

Pri rozhovore so šéfom asociácie súkromných lekárov či šéfom komory lekárov sa človek dozvie, že obaja homeopatiká odporúčajú. Čo si o tom myslíte?

„Že by mali vrátiť diplom. Rovnako ako každý lekár, ktorý nelieči a nediagnostikuje pacientov podľa najnovších platných protokolov.“