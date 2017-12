Startup sľubuje, že vyrobí v mikrovlnke dobré espresso

Máte radi chutnú kávu a nemáte čas na jej prípravu? Čo tak skúsiť to trochu inak?

25. apr 2014 o 13:10 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Predavači a milovníci kávy budú prskať. Fanúšikovia kávy budú mať novú možnosť, ako si pripraviť šálku povzbudzujúceho nápoja za menej ako minútu.

Stačí len siahnuť po kávičkárskej sade Piamo a mikrovlnke. Netrvá viac ako 30 sekúnd, kým horúca para pretlačí vodu cez sitko naložené jemne zomletou kávou. Je to, ako by ste si robili moku, avšak obrátene. Vodou nahor.

Drobných investorov pre spustenie sériovej výroby hľadá autor tohto projektu na nemeckom serveri StartNext.

Tvrdí, že všetko je vyladené tak, aby pripravená káva potešila aj náročnejších konzumentov, ktorí zacítia prepálené kávové zrnká aj v tej najvyberanejšej zmesi. Príprava je vraj šetrná, rýchla a vďaka dobre navrhnutému sitku aj kvalitná.

Je to ako mať kávovar do práce, ktorý sa zmestí do zásuvky.

Napísali v magazíne Digital Trends.