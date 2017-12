Siemens S55

Siemens uviedol svoj prvý mobil s farebným displejom, odnímateľným fotoaparátom s bleskom a MMS

6. nov 2002 o 11:06

Siemens Information and Communication Mobile Group (IC Mobile predstavila na Slovensku svoj najnovší mobilný telefón – S55. Siemens S55 je vybavený technológiou MMS (Multi Media Messaging), Bluetooth a odnímateľným fotoaparátom so zabudovaným bleskom. Stáva sa tak dokonalým spoločníkom pre ľudí, ktorí žijú rýchlym tempom. S55 má farebný displej a je trojpásmový, čo jeho užívateľom umožňuje telefonovať takmer zo všetkých končín sveta. Technológia Java, vylepšený organizér a flexibilná pamäť, ktorými S55 disponuje, bezproblémovo zlaďuje osobný a pracovný život užívateľa. Telefón S55 je štíhly, ľahký a prešpikovaný najnovšou technológiou, čo ho predurčuje stať sa hitom medzi štýlovo orientovanými zákazníkmi s nabitým programom.

Siemens S55 umožňuje zachytávať zvláštne okamihy a deliť sa o ne z ktoréhokoľvek miesta na svete. Je vybavený funkciou multimediálnych správ (MMS). Odnímateľný fotoaparát QuickPic IQP-500 so zabudovaným bleskom si možno kúpiť spolu s telefónom. Zobraziť fotografie na farebnom dipleji, pridať hudbu a text k obrázkom je rovnako jednoduché ako posielať MMS na iný mobilný telefón takmer do celého sveta. Prostredníctvom GPRS a integrovaného e-mailu možno fotografie posielať z mobilného telefónu do PC a zobraziť ich v osobnom fotoalbume.

Nezávisle od množstva naplánovaných aktivít S55 pomocou bezdrôtového pripojenia na PC alebo PDA zosynchronizuje všetky kontakty, pracovné i osobné plánované stretnutia. Jeho flexibilná pamäť poskytne priestor tam, kde je najviac potrebný.

Štíhly S55 používa najnovšiu technológiu Java, ktorá skrýva množstvo praktických pracovných i zábavných aplikácií. Hry, ako napríklad Jet Ski, sú spolu s pracovnými a cestovnými sprievodcami predbežne načítané v pamäti.

Objavný animovaný inštruktor fitness – Fit @ Work – užívateľovi ukáže jednoduché cvičenia, aby ho udržal vo forme nezávisle od toho, či sa práve nachádza vo svojej kancelárii, alebo v hotelovej izbe.

Na personalizáciu S55 slúži pracovný a zábavný softvér, ktorý si môžno stiahnuť priamo z internetu z http://www.mysiemens.com/city. Stiahnuť si môžno aj prídavné melódie a hudobné správy, a tak naplno možno využiť 16–akordové polyfonické tóny.

Medzi doplnky S55 patrí bezdrôtové slúchadlo Bluetooth, pomocou ktorého užívateľ môže voľne komunikovať. Ľahké 25-gramové slúchadlo sa pohodlne prichytí na ucho a umožňuje ovládať hlasovú voľbu, prijať a ukončiť hovor a prispôsobiť hlasitosť zo vzdialenosti až do 10 metrov. K S55 patrí taktiež nová, inovatívna súpravu do auta (Car Kit Cradle), ktorá pozostáva z dvoch častí a možno ju použiť pri ktoromkoľvek telefóne Siemens tohto radu. Ďalšími doplnkami sú puzdro na telefón, autonabíjačka, stolová nabíjačka a káble na prenos dát.

S55 sa sústreďuje na vlastný dizajn, je malý (101 x 42 x 18 mm) a ľahký (85 g) a možno s ním narábať intuitívne – ľahko sa ovláda pomocou ikoniek. S pohotovostným režimom do 300 hodín a časom hovoru 360 minút je vážnym konkurentom porovnateľným telefónom.

S55 bude na Slovensku v predaji od decembra 2002 a jeho cena vrátane fotoaparátu QuickPic IQP-500 bude 24 450,- Sk s DPH.