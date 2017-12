Siemens C55

C55 je prvý mobilný telefón firmy Siemens, ktorý zaznamenáva a prehráva polyfonické a hovorené slovo

6. nov 2002 o 11:02

Siemens Information and Communication Mobile Group (IC Mobile) predstavila mobilný telefón C55 zameraný na individualizáciu a zábavu. Siemens C55 umožňuje nielen prehrávať a sťahovať melódie zvonenia, ale poskytuje používateľovi aj jedinečnú príležitosť zaznamenať obľúbené zvukové efekty. Vďaka zdokonalenému zasielaniu správ, prístupu k neobmedzenému počtu aplikácií pomocou technológie Java a širokej ponuke krytov CLIPit, vrátane svetielkujúceho materiálu, môžu používatelia C55 obsahom i farbou prejaviť svoj osobitý štýl.

Funkcia polyfonického zvuku, celkovo so 16 akordmi, prináša novú dimenziu melódií a zvonenia. Naviac zaznamenávaním zvláštnych a nezabudnuteľných zvukov, hlasov a efektov dovoľuje používateľom plne prispôsobiť mobilný telefón svojej osobnosti a potrebám.

Model C55 umožňuje dôvernejšiu a emotívnejšiu komunikáciu s rodinou a priateľmi zdokonaleným odosielaním správ vrátane EMS (Enhanced Messaging Services), čiže rozšírených SMS obsahujúcich až 760 znakov, a Instant Messaging (okamžitého zasielania správ). Instant Messaging s použitím technológie Java umožňuje majiteľom C55 pred odoslaním a prijatím správ zistiť, či sú ich adresáti dostupní, a to v rámci multimiliónovej komunity účastníkov (služba Instant Messaging závisí od operátora, na Slovensku ju ani EuroTel ani Orange nepodporujú).

Zákazníci majú prístup k širokému spektru aplikácií a hier na wap.my-siemens.com/c55, ktoré si môžu stiahnuť pomocou technológie Java, GPRS (triedy 8) a prehliadača WAP 1.2.1. Aplikácia photo community (album fotografií) umožňuje zákazníkom načítať, prispôsobiť a priradiť fotografiu k ľubovoľnému telefónnemu číslu. Siemens ponúka aj ďalšie atraktívne služby, ako je predbežný „Shopping letter“ (nákupný zoznam). C55 štandardne obsahuje dve hry vrátane legendárnej The Prince of Persia (Perského princa), ktorý vyvinula firma Gameloft. Realizáciou platby prostredníctvom OTA (over-the-air) sú zákazníci schopní testovať služby ešte predtým, než ich kompletne zaplatia.

Siemens C55 je trendový telefón s jednoduchým ovládaním a navigáciou. Na trh prichádza v troch štýlových variantoch - Bordeaux, Champagne a Aqua. K dispozícii sú už prvé tri kryty CLIPit so svetielkujúcim efektom (po prechodnom ožiarení svetlom kryt žiari aj v tme). Vďaka postupne sa rozširujúcej ponuke krytov udržia používatelia mobilného telefónu krok s meniacou sa módou a trendmi.

Vďaka 260 hodinám pohotovostného režimu a 6 hodinám hovoru je model C55 dokonalým pomocníkom pre ľudí žijúcich aktívnym spoločenským životom. Funkcia Calling Images umožňuje sťahovať digitálne obrázky prostredníctvom WAP-u a posielať ich cez SMS priateľom. Služba Get in touch umožňuje uskutočniť konferenčný rozhovor 5 osôb. Funkcie Diary a Greetings nedovolia, aby zákazník zabudol na dohodnuté stretnutie, narodeniny alebo výročie.

Siemens C55 je dostupný na Slovensku od konca októbra 2002. Váži rovných 80 gramov a bude sa ponúkať so širokou škálou originálneho príslušenstva Siemens, od slúchadiel s mikrofónom až po súpravy do auta ovládané hlasom. Model C55 je určený pre hromadný trh a v čase uvedenia je jeho cena 8 990,- Sk vrátane DPH.