NEC chce vymeniť heslá za tváre

Technológia rozoznávania identít určená pre políciu mieri do podnikov.

23. apr 2014 o 19:15 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Sadnete si pred počítač a on má okamžite jasno v tom, kto pred ním sedí. Bez ohľadu na to, či ste si nechali narásť bradu alebo máte nové okuliare či účes. Do podnikového segmentu mieri technológia firmy NEC, ktorá doposiaľ pomáhala bezpečnostným zložkám pri identifikovaní ľudí.

Za všetkým treba hľadať 20-ročný výskum a vývoj, vďaka ktorému sa chybička objaví iba v dvoch či troch prípadoch z tisícky. Systém pomocou webkamery rozoznáva tváre aj pri inom ako čelnom pohľade, kde hľadá záchytné body, ktoré tvoria geometriu tváre. To môže zvýšiť bezpečnosť dát uložených v počítačoch a serveroch, ako aj vniesť komfort na pracoviská, kde viacero ľudí zdieľa rovnakú sadu počítačov.

Systém neoFace Monitor spolupracuje s operačnými systémami Windows a rozumie si s technológiou Active Directory, ktorou podniky spravujú používateľské účty vo svojich infraštruktúrach. NEC ho chce ponúkať veľkým nadnárodným firmám, úradom a inštitúciám, ktoré by sa tak mohli zbaviť slabého zabezpečenia heslami.

Podobné systémy nie sú ojedinelé a ich vývoju sa venuje viacero firiem. Problémom je však ich chybovosť, ktorá je desaťnásobne vyššia ako pri systéme firmy NEC. Možno sa tak raz dočkáme bankomatov a platobných terminálov, ktoré budú okrem PIN kódu žiadať aj pohľad do kamery.

Napísali v magazíne NetworkWorld.