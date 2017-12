Makaky dokážu zrátať dve čísla

Výskum ukázal, že makaky zvládajú základy aritmetiky. Dokážu sčítať a porovnať.

23. apr 2014 o 17:14 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Čo je viac: číslo trinásť alebo súčet osmičky a šestky? Túto jednoduchú matematickú úlohu dokáže rýchlo vyriešiť takmer každý človek.

Lenže ľudia nie sú jediní, ktorí zvládnu základy aritmetiky. Vedci z Harvardovej školy medicíny teraz ukázali, že podobné počty ovládajú aj makaky rézus.

Podľa štúdie v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences dokážu zrátať a výsledok následne porovnať s inou hodnotou. To nám hovorí nielen o tom, ako sa matematické schopnosti vyvíjali počas evolúcie primátov, ale mohlo by to priniesť aj odpoveď na fungovanie dyskalkúlie.

Primáty rátali

Tím Margaret Livingstonovej najskôr naučil primáty spájať arabské číslice od 0 do 9 a pätnásť písmen s hodnotami od nuly do dvadsaťpäť.

Makaky potom vyberali medzi dvomi znakmi a zodpovedajúcu odmenu dostávali podľa ich hodnoty. Naučili sa vyberať tú vyššiu.

Potom im výskumníci začali dávať na výber medzi jediným symbolom a súčtom dvoch iných.

V priebehu štyroch mesiacov sa makaky podľa magazínu Science naučili, ako táto úloha funguje a dokázali dva symboly zrátať a porovnať ich s tretím.

Opice to dokázali aj vtedy, ak ich vedci na otestovanie naučili nové symboly, čím chceli dokázať, že sa primáty len jednoducho nenamemorovali všetky možné predchádzajúce kombinácie. Makaky rátali aj v prípade kombinácií, ktoré nikdy predtým nevideli.

„Ukázalo sa, že sú ako my,“ hovorí podľa agentúry UPI Livingstonová. „Boli presnejšie vtedy, keď hodnoty reprezentovali skôr symboly ako počet bodiek. A to nám hovorí, aké dobré symboly sú.“

Pochopiť problémy

Podobne ako ľudia totiž primáty dokázali lepšie rozlišovať v prípade, ak mali vedľa seba matematické symboly, než keď porovnávali skupiny bodiek - napríklad dvadsať a dvadsať jeden bodov.

Zároveň sa ukázalo aj to, že makaky neboli dokonale úspešné. Systematicky sa mýlili v prípade, keď súčet dvoch čísiel - napríklad osem a šesť - bol veľmi blízky s porovnávaným symbolom - napríklad trinásť.

Tento fenomén by mohol viesť k lepšiemu pochopeniu problémov ako dyskalkúlia, pri ktorých majú deti ťažkosti so sčítavaním alebo odhadom počtu objektov v nejakej skupine.

doi: 10.1073/pnas.1404208111