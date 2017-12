Číňania majú najlepší smartfón, pýtajú zaň málo

Za špičkový smartfón už nemusíte zaplatiť 700 eur. Základná verzia modelu OnePlus One totiž stojí len 269 eur.

23. apr 2014 o 16:20 Matúš Paculík

HONG KONG, BRATISLAVA. Aj vám sa zatočí hlava pri cenách za prémiové smartfóny známych značiek? Čínska firma OnePlus oficiálne predstavila svoj prvý smartfón, ktorý má byť pri relatívne nízkej cene nielen výkonný, ale vyzerá aj veľmi pekne.

Nízkou cenou útočia hlavne na výrobcov ako je Samsung, HTC či Sony. Tí totiž za svoje najlepšie modely pýtajú len málokedy menej ako 600 eur. OnePlus One chce za polovičnú cenu ponúknuť rovnaký výkon a kvalitné spracovanie so zmyslom pre detail.

Ten najlepší hardvér

Ak by sme porovnali OnePlus One a najlepšie smartfóny veľkých značiek, veľa rozdielov nenájdeme. Všade má byť výkonný štvorjadrový čip Snapdragon 801, operačná pamäť s kapacitou dva alebo tri gigabajty a grafický čip typu Adreno 330.

Veľký, 5,5-palcový displej má jemné Full HD rozlíšenie, spevnený je sklom Gorilla Glass 3. Základná verzia má úložný priestor s kapacitou 16 gigabajtov, no za malý doplatok 50 dolárov si ju môžete zvýšiť až na 64 gigabajtov.

Kvalitný má byť aj fotoaparát, pri ktorom je použitý 13-megapixelový snímač Sony Exmor IMX 214 s dvojitým LED bleskom a svetelnosťou f/2.0. Video nahrá aj v 4K rozlíšení, pri HD videu vie zaznamenať spomalené zábery pri rýchlosti 120 snímok za sekundu.

OnePlus One ale nie je jedinečný, s podobnými parametrami si dnes za 350 eur kúpite napríklad Alcatel OneTouch Hero.

Ten má tiež veľký Full HD displej, štvorjadrový procesor, dva gigabajty operačnej pamäti a kvalitou spracovania je na tom lepšie aj ako nový Samsung Galaxy S5.

Nemá bežný Android

Základom softvéru bude pri novom smartfóne Android vo verzii 4.4, ktorý prešiel výraznou úpravou. Jeho označenie je CyanogenMod a poznajú ho všetci technicky zdatní používatelia, ktorí sa už pokúšali o vylepšenie svojho Android smartfónu.

Zhrnuté v skratke: CyanogenMod výrazne optimalizuje systém Android vrátane jeho grafickej nadstavby a pridáva množstvo nových funkcií. Výrobca tu sľubuje niekoľko bezpečnostných funkcií vrátane šifrovania SMS správ či lepšiu ochranu súkromia.

Problémom pravdepodobne budú Google služby, ktoré výrobca nebude môcť už v základe inštalovať práve kvôli použitej úprave systému.

OnePlus One si budete môcť kúpiť v bielej alebo čiernej farbe ešte toto leto. Slovensko ale nie je v prvej vlne a tak si po svoj nový One budete musieť zájsť napríklad do susedného Rakúska.

Technické parametre