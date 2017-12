Európa prichádza až o tretinu včiel

Včely vymierajú rýchlejšie na severe, na Slovensku zatiaľ minimálne.

21. apr 2014 o 16:13 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Môžu za to parazity, pesticídy aj zima. Včelstvo v krajinách Európskej únie sa neustále zmenšuje a situácia môže byť čoskoro vážna. Dôvodom je, že niektoré krajiny prichádzajú v zime až o viac ako tretinu svojich včiel.

Tvrdí to Referenčné laboratórium Európskej únie pre zdravie včiel, ktoré začiatkom apríla predstavilo výsledky svojho výskumu v sedemnástich členských štátoch Európy.

Viac ako tisíc inšpektorov navštívilo takmer desaťtisíc včelínov medzi jeseňou 2012 a letom 2013. Výskumníci tak potvrdili závery vedeckej štúdie v magazíne PLoS One zo začiatku tohto roka, ktorá hovorí, že Európe chýbajú miliardy včiel a hmyz nestíha opeľovať všetky rastliny.

Horšia situácia?

Fakty Najväčší úhyn Belgicko – 33% Veľká Británia – 28% Švédsko – 28% Estónsko – 23% Fínsko – 23% Dánsko – 20% (...) Maďarsko – 8% Slovensko – 6% (...) Litva – 3%

Odborníci si pôvodne mysleli, že úmrtnosť včiel by sa v zime mohla pohybovať okolo desať až pätnásť percent.

No zistili, že v mnohých krajinách to neplatí a situácia je podstatne horšia. Kým napríklad v Litve sa tento úhyn pohybuje do štyroch percent, v Belgicku prekračuje až tridsaťtri.

Pod hranicou 15 percent v skutočnosti skončilo len desať z preskúmaných krajín. „Existuje množstvo krajín, ktoré sú nad touto hranicou,“ povedala podľa časopisu Nature Marie-Pierre Chauzatová, patologička z európskeho laboratória.

Na Slovensku je situácia lepšia. Podľa prvého celoeurópskeho prieskumu prichádza každý rok o minimálny počet včiel, presnejšie, o šesť percent.

„Na Slovensku máme mimoriadne vhodné prírodné podmienky na chov včiel,“ tvrdí predseda Slovenského zväzu včelárov Ľudovít Gál.