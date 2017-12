Americká sonda narazila do Mesiaca

Výskumná misia LADEE skončila plánovaným nárazom do našej prirodzenej družice.

19. apr 2014 o 9:23 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Mala sledovať nášho vesmírneho sprievodcu. Americká vesmírna misia LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer), ktorá skúmala mesačnú exosféru, však po siedmich mesiacoch skončila plánovaným nárazom do mesačného povrchu.

Sonda už nemala dostatok paliva, aby mohla naďalej obiehať okolo Mesiaca. No aj počas priblíženia a tesne pred nárazom zbierala pre vedcov cenné informácie.

Po náraze družice zostal na povrchu menší kráter, väčšina sondy sa však pri náraze roztavila či dokonca vyparila.

„Počas nárazu sa LADEE pohybovala rýchlosťou 5800 kilometrov za hodinu," vysvetľuje v tlačovom vyhlásení NASA Rick Elphic.

„Na takom náraze nie je nič jemné. Otázkou iba je, či vznikol lokalizovaný kráter na svahu alebo sa trosky rozleteli po rovnej oblasti. Bude zaujímavé zistiť, čo LADEE vytvorila."

Inžinieri začali pripravovať sondu na náraz začiatkom apríla. Dňa 11. apríla ju nasmerovali na odvrátenú stranu Mesiaca. Teraz sa iná sonda, Lunar Reconnaissance Orbiter pokúsi nájsť miesto jej dopadu.

Sonda LADEE odštartovala do vesmíru minulý rok v septembri. Obiehala mesačný rovník a počas nízkych preletov skúmala tenučkú atmosféru našej prirodzenej družice. No stala sa aj súčasťou komunikačného experimentu, keď vedci namiesto rádiových vĺn využili na prenos informácií laser - a to aj smerom z Mesiaca k Zemi.

video //www.youtube.com/embed/hf0SIRxXvRo