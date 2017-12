Zelený mach dokáže vyrobiť elektrinu pre rádio

Akademici hľadajú energiu pre napájanie elektroniky v machu.

17. apr 2014 o 13:55 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Vyzerá to ako experimentálna záhradka, v ktorej botanici skúmajú rôzne druhy machu v rôznych štádiách rastu. V skutočnosti ide o biologickú batériu, ktorej cieľom je dodávať elektrickú energiu FM rádiu.

Moss FM je projekt, ktorý získal prestížnu cenu James Dyson Award. Využíva machový porast na to, aby vyrábal ekologickú elektrickú energiu, ktorá je schopná napájať elektroniku.

Narozdiel od batérií z citrónov, zemiakov či iných prírodných surovín, pri ktorých sa pracuje s elektrochemickou reakciou, mach funguje podobne ako palivový článok.

Systém zbiera voľné elektróny, ktoré sa uvoľňujú počas celej doby rastu. Kým mach žije, dostupná je aj energia. Účinnosť systému je zatiaľ nízka a nepresahuje hranicu 0,1 percenta z potenciálu, ktorý je k dispozícii. To zatiaľ neprináša merateľný úžitok, no načrtáva to cestu, ktorá by mohla v budúcnosti zmeniť náš pohľad na energetiku.

Možno raz bude stačiť pre napájanie notebooku či mobilu malá záhradka za oknom a parky budú nabíjať elektromobily. Futuristický projekt má mnoho cesty pred sebou, vzbudil však pozornosť médií i akademikov.

