Google chce zvýhodniť weby, ktoré šifrujú

Nové pravidlá by mohli vo vyhľadávači podporiť servery, ktoré pristupujú zodpovedne k súkromiu návštevníkov.

16. apr 2014 o 12:08 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Mohlo by to znamenať posilnenie súkromia na internete. Google zvažuje novú politiku, ktorá by odmenila prevádzkovateľov webov za to, že umožnia svojim návštevníkom šifrovaný prístup.

Keď vyhľadávač Google triedi a zostavuje výsledky vyhľadávania, nesleduje iba to, či sa kľúčové slovo na stránke nachádza. Do úvahy berie desiatky rôznych parametrov, medzi ktorými nechýba ani hodnotenie stránky. A práve hodnotenia by sa mohli zmeniť.

Firma uvažuje o tom, že by posilnila hodnotenie tých webov, ktoré dokážu komunikovať cez šifrovaný protokol https://. Kto si bude chcieť zachovať svoje hodnotenie, bude sa musieť prispôsobiť.

Kým na strane webov by to znamenalo vyššiu záťaž na servery, ktoré by museli vykonávať šifrovacie výpočty, na komunikačných linkách by zavládlo viac súkromia. Cestujúce dáta by chránili šifry.

O interných diskusiách informoval Matt Cutts, šéf oddelenia, ktoré má na starosti boj so spamom. Google je jedným z členov skupiny nadnárodných webových gigantov, ktoré sa rozhodli šifrovať nielen všetku komunikáciu medzi cloudom a koncovým používateľom, ale aj vo vnútri cloudu. Práve sem smerovali vládne snahy o špehovanie.

Zmena hodnotiacej politiky je citlivou témou a preto Google hľadá cestu, ako podporiť zodpovedné weby bez toho, aby penalizoval tie, ktoré technologicky zaostávajú. Bezpečnostní analytici sa však zhodujú, že šifrovanie začína byť nevyhnutné.

Napísali v magazíne The Verge.