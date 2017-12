Slovensko má centrum robotiky, STU plánuje aj výskum

Nové miesto by malo uľahčiť slovenský výskum robotiky a pomáhať v spolupráci s firmami.

15. apr 2014 o 16:21 TASR

BRATISLAVA. Slovenská technická univerzita (STU) otvorila Národné centrum robotiky. Chce ním posilniť doterajšiu spoluprácu školy s firmami, ale aj s ďalšími fakultami a strednými školami pri výskume v oblasti robotiky a propagovať túto oblasť ako povolanie budúcnosti.

"Nemáme tu zariadenia za stámilióny eur, ale vytvorili sme platformu na to, aby tu mohol prebiehať výskum v oblasti robotiky," povedal riaditeľ Ústavu robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU Ján Murgaš.

"Veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré podnikajú na Slovensku, výskum v oblasti robotiky nerobia. My chceme robiť základný aj aplikovaný výskum."

Spolupracovať s firmami

Firmy dnes podľa zástupcu riaditeľa ústavu Petra Hubinského dovážajú hotové roboty zo Švédska, Japonska či Nemecka.

"My si nemyslíme, že Slovensko má na to, aby vyrábalo vlastné roboty, ale myslíme si, že má na to, aby kupovalo komponenty a z nich skladalo niečo nové, resp. aplikovalo existujúce veci v nových súvislostiach, v našich podmienkach. Tie môžu byť iné ako tie japonské či americké," dodal Hubinský, ktorý na otvorení predstavil roboty v novom centre.

Tím na FEI STU spolupracuje s firmami, pre ktoré navrhuje vylepšenie priemyselných robotov. Pracuje na projektoch so spoločnosťami Samsung, Volkswagen, Schunk, ale aj s podnikmi ZŤS VVÚ Košice či Vývoj Martin.

Aktuálne v spolupráci s Texas Institute of Science navrhol spôsoby, ako pri vyťahovaní robotickej ponorky do lode zabrániť preneseniu kmitania z lode na ponorku, aby sa znížilo riziko ich zrážky. Američania už návrh podali na patentový úrad.

S poľským InterOceanMetalom zas riešia odborníci z FEI STU projekt určovania polohy podmorských robotov na ťažbu hornín z morského dna. Okrem toho sa tím STU uchádza o podporu z európskeho programu Horizont 2020 s projektom robota čistiaceho ulice mesta.

Robotika je in

Technológovia spolupracujú pri výskume v oblasti robotiky s viacerými fakultami. S navrhovaním dizajnu pomáhajú kolegovia z Fakulty architektúry STU, psychológovia z Univerzity Komenského zas pomáhajú určiť, ktoré spôsoby ovládania robotov sú pre ľudí najvhodnejšie.

"Robotika je 'in', je to trhák. Z priestorov fabrík, kde boli nasadené roboty ako prvé, sa dostáva von, ide to pomaly do obývačiek, do reálneho života. Dnes už internetové firmy predikujú, že budú svoje zásielkové služby doručovať dronmi," dodal rektor STU Robert Redhammer.

Otvorenie Národného centra robotiky ide podľa neho v línii budovania vedeckého parku STU Science City v Mlynskej doline.