Google vyfúkol obchod Facebooku, kúpil výrobcu solárnych lietadiel

Firma získala technológiu, ktorá umožňuje neobmedzený bezpilotný let bez použitia paliva.

15. apr 2014 o 11:45 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá je alternatívou k vesmírnym družiciam. Robotické lietadlo križuje po predpísanej trase oblohu a jediným jeho pohonom sú slnečné lúče. Na palube nesie techniku, ktorá prenáša dáta alebo skúma zem.

Takúto technológiu získala do svojho portfólia spoločnosť Google, ktorá informovala o tom, že odkúpila Titan Aerospace. Tá predstavila technológiu atmosferických satelitov a práve Facebook veril, že by ju mohol využiť pri pokrývaní rozvojového sveta bezdrôtovým internetom.

Google má v rukách dva silné projekty, ktoré majú ambíciu osídliť zemskú atmosféru trvale lietajúcimi strojmi.

Jeden z tímov pracuje na projekte Loon, ktorý využíva obrovské vzdušné balóny korzujúce vymedzeným priestorom, kde poskytnú bezdrôtovou konektivitou. Firma ho chce zlúčiť s vývojárskym tímom novozískaného Titan Aerospace, aby spolupracovali na ďalšom zdokonaľovaní.

Problematika sa dotýka aj projektu Makani, ktorý pracuje s veternými turbínami, čo by mohli vyrábať energiu.

Kým sa lietajúce stroje dostanú do vzduchu, všetko musí zastrešiť legislatíva, ktorá pripraví regulačný rámec pre technologický segment. Záväzné pravidlá pod taktovkou FAA budú k dispozícii do roku 2015.

Google s takýmto portfóliom nemusí zostať iba pri konektivite, ktorá v súčasnosti dosahuje priepustnosť jedného gigabitu. Svoje zariadenia by mohol využiť i na zdokonalenie máp, do ktorých by mohli pribudnúť nové prvky.

Napísali v magazíne The Verge.