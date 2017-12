Ázijské znečistenie mení počasie v Amerike

Svetové počasie je previazané. Znečistenie môže ovplyvniť aj opačný koniec planéty.

15. apr 2014 o 14:10 Tomáš Prokopčák

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME.

BRATISLAVA. Je to jedno z najhorších miest na život. Aspoň vtedy, ak je vaším kritériom zdravé ovzdušie a znečistenie vzduchu.

Čínsky Peking niekedy až štyristonásobne prekračuje limity Svetovej zdravotníckej organizácie a je vlastne zázrak, keď sa v tomto mnohomiliónovom meste obloha vyjasní. Dôvodom sú nielen autá, ale aj čínske uhoľné elektrárne.

Výskum teraz ukázal, že znečistenie sa neprejavuje len v bezprostrednom okolí svojho vzniku. Môže ovplyvniť aj podstatne vzdialenejšie oblasti. Rýchlo rastúce ázijské ekonomiky a ich exhaláty tak menia počasie až v Spojených štátoch. Môžu byť aj za extrémami počas tohtoročnej zimy.

Z Ázie do Ameriky

Odborníci už dlhšie špekulovali, že veľmi znečistené ovzdušie nemusí mať iba lokálny vplyv. Spoločný výskum čínskych a amerických vedcov sa preto rozhodol zistiť, aké výrazné by mohli byť tieto následky.

Hypotéza totiž hovorila, že v dôsledku znečistenia by sa mohli formovať iné oblaky, čo by sa prejavilo nielen v zrážkach, ale aj pri distribúcii tepla.

„Výsledky sú dramatické,“ vysvetľuje pre BBC Jüan Wang, prvý autor štúdie v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences. „Znečistenie vedie k hustejším a vyšším oblakom a ťažším zrážkam.“