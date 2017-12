Vyliečia správne baktérie autizmus?

Poškodená črevná mikroflóra môže byť skôr jednou z príčin, než dôsledkom tejto poruchy.

13. apr 2014 o 21:47 Peter Celec, lekár a vedec

Podľa niektorých odhadov je na a v ľudskom tele viac bakteriálnych buniek ako tých našich ľudských. A to nemusíme zarátať ani mitochondrie – niečo ako bývalé baktérie, ktoré sme si niekedy dávno skrotili alebo ony nás, ako sa to vezme.

Baktérie a iné organizmy sú vlastne všade. Učebnice píšu o mikroflóre na koži, v črevách, v ústach, ale sú aj v krvi, v tuku i v atériosklerotických plakoch. Keď ste ich chceli pred pár rokmi študovať, museli ste nájsť vhodné podmienky na ich kultiváciu v skúmavkách či Petriho miskách.

A to sa podarilo iba pre mizivé percento druhov. Pre väčšinu sa takéto podmienky nenašli, a tak sme sa o ich existencii mohli dozvedieť len nepriamo – napr. analýzou ich DNA. Podobne, ako sa dokazuje vrahom, že boli na mieste činu, hoci ich tam okrem obete nikto nevidel.

Tie súčasné stroje na DNA analýzu dokážu neuveriteľné veci – identifikujú stovky – tisícky bakteriálnych druhov a tak dnes nie je problém analyzovať vplyv zloženia črevnej mikroflóry na metabolizmus a teda aj riziko diabetu, obezity, ale aj na riziko tvorby nádorov.

V nedávnom čísle Psychoneuroendocrinology autori ukázali, že mikroflóra v čreve ovplyvňuje správanie potkanov. Zvieratá porodené a vychované za sterilných podmienok v porovnaní s kontrolnými sa viac báli, ich stresová reakcia bola výraznejšia a boli aj menej zvedavé na iné jedince.

Práve nízka ochota k sociálnej interakcii je zaujímavá aj pre výskum autizmu. Odlišná mikroflóra u autistov sa teraz zdá skôr jednou z príčin ako dôsledkom tejto poruchy.

Potvrdzuje to aj štúdia publikovaná v Cell, kde v modeli autizmu pri myšiach podávanie jedného druhu baktérií (Bacteroides fragilis) znižovalo autistické symptómy. Hoci od aplikácie u pacientov je výskum ešte ďaleko, patrí aj táto práca k sérii viacerých za posledné roky, ktoré ukazujú, že autizmus je v princípe liečiteľný, hoci ešte presne nevieme ako.

Že by to mohlo byť aj zmenou črevnej mikroflóry, to je predsa len prekvapujúca novinka. Bez analýzy mikrobiálnej DNA by takéto zistenia v podstate neboli možné.