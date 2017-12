Najhoršiu hru všetkých čias vykopú zo skládky

Niekoľko miliónov kópií nepodarenej hry leží v zemi už vyše tridsať rokov. Microsoft všetkých pozýva k oficiálnemu vykopaniu tejto legendy.

12. apr 2014 o 12:00 Matúš Paculík

ALAMOGORDO, BRATISLAVA. Mal to byť Vianočný trhák podľa filmového hitu E.T., od ktorého si firma Atari sľubovala veľké zisky. No množstvo problémov spojených so získaním licencie umožnilo začať s vývojom hry len niekoľko mesiacov pred Vianocami.

Na pulty obchodov sa nakoniec dostala hra, ktorá mala s filmom spoločný len názov a vzhľad hlavnej postavy. E.T. je všeobecne považovaný za jednu z najhorších počítačových hier všetkých čias. Vo všetkých smeroch hroznú hru si síce hráči kupovali, no jej mizerná kvalita nenapraviteľne poškodila meno firmy.

Len 5 a pol týždňa

Obrovský úspech filmu stál za rozhodnutím, že Atari bude mať hru s rovnakým motívom. Celý proces skončil v lete 1982, kedy H.S.Warshaw začal s vývojom samotnej hry.

Inštrukcie boli jednoduché - chceme akčnú hru, ktorú začneme predávať ešte pred Vianocami. To, že na jej vývoj zostalo len necelých šesť týždňov, už vedenie netrápilo. Prvého septembra očakávali finálny kód, aby mohli začať s výrobou.

Warshaw to bral ako výzvu, navyše keď za necelé dva mesiace mal zarobiť 200 tisíc dolárov a následne si oddýchnuť na plne preplatenej exotickej dovolenke. Pôvodný návrh hry sa síce režisérovi filmu nepáčil, no jeho návrh na hru podobnú Pac-Manovi Atari nakoniec zamietlo.

Kvôli časovej tiesni sa firma dokonca rozhodla vynechať testovanie hry. Po predchádzajúcich komerčných úspechoch si bola istá svojou neomylnosťou a preto ani nemala v úmysle vypočuť si kritiku priamo od skúsených hráčov.

video //www.youtube.com/embed/_Bn192kSsMw

Nepredané kópie zahrabali

Hra sa vďaka svojmu menu predávala veľmi dobre nielen v decembri, ale aj počas nasledujúceho mesiaca. Za toto obdobie dokonca skočila medzi najpredávanejšími hrami vôbec so skóre jeden a pol milióna predaných kusov.

Médiá nešetrili kritikou a hru označili v tom lepšom prípade ako nepodarenú. Za zvyškom zaostávala v grafike, hrateľnosti a recenzentom vadil aj odklon od filmovej predlohy. Hru dokonca označili ako jeden z najvýznamnejších faktorov, ktorý stál za veľkou krízou herného priemyslu v roku 1983.

Podľa pôvodných informácií zostalo Atari na krku niekoľko miliónov nepredaných kópií hry a strata vo výške sto miliónov dolárov. Firma sa preto 26. apríla roku 1989 rozhodla uvoľniť miesto v skladoch a všetky zvyšné kópie hry zahrabala na skládku v Novom Mexiku.

Presne po 25 rokoch chcú tvorcovia dokumentu o herných konzolách Microsoftu vykopať zahrabané kópie tejto legendárnej hry. Ak vtedy budete v Novom Mexiku, môžete sa tam zastaviť, akcia bude podľa informácií Microsoftu verejne prístupná.