Galaxy S5 je plastová evolúcia Samsungu

Je to už tretíkrát, čo sa Samsung neodvážil k zmene dizajnu a konštrukcie. Výkonnejší hardvér a dve nové technológie si radšej poistil silným marketingom.

11. apr 2014 o 10:45 Matúš Paculík

Samsung Galaxy S5 Páči sa nám: výkon, skvelý displej, výdrž batérie Nepáči sa nám: plastová konštrukcia, množstvo zbytočného softvéru, cena Cena: 679 eur Hodnotenie: 8,2

Produkt na test zapožičala spoločnosť Samsung.

Čo potrebuje úspešný výrobca smartfónov, aby sa presadil na silne konkurenčnom trhu? Silnú nižšiu a strednú triedu tvoriacu hlavný zisk a vlajkovú loď, o ktorej bude snívať každý.

Ak vám niečo z toho chýba a aj napriek tomu predávate milióny smartfónov, tak ste buď Apple, ktorému k úspechu stačí jeden drahý model, alebo Samsung, ktorý revolúciu už druhý rok nahrádza silným marketingom.

Plast je sklamaním

Galaxy S5 je jedným z posledných prémiových smartfónov s plastovým telom. Konkurencia už dávno prešla na odolnejšie a lepšie pôsobiace materiály. Nový HTC One je z hliníka, Sony kombinuje hliník s odolným sklom a výhody exkluzívnych materiálov už pochopil aj čínsky Xiaomi.

Samsung si zachoval aj odoberateľný zadný kryt, ktorý bez problémov ohnete prstami jednej ruky. Po vzore konkurencie pridal odolnosť voči vode a prachu. Výsledkom je kryt konektora nabíjania, ktorý bez dlhších nechtov otvoríte len veľmi ťažko.

Zmenu dizajnu si možno ani nevšimnete. Hlavné črty zostali zachované, novinka sa líši v povrchovej úprave zadného krytu a má strieborný rámček, samozrejme vyrobený z plastu. Znižovanie výrobných nákladov znovu zvíťazilo nad požiadavkami zákazníkov.

Reakcie sú bleskové

Parametre Štvorjadrový procesor, 2,5 GHz

Grafický čip Adreno 330

2 GB pamäte

16 GB úložný priestor

5,1” Super AMOLED displej

Full HD rozlíšenie

16 Mpx fotoaparát

2800 mAh batéria

Hmotnosť 145 g

Android 4.4.2

Akákoľvek kritika ale končí pri hardvérovej konfigurácii. Výkonný štvorjadrový procesor, dva gigabajty operačnej pamäte a grafický čip, vhodný na hranie aj graficky najnáročnejších hier uspokoja aj najnáročnejších používateľov.

Všetko funguje bleskovo, aplikácie spustíte bez čakania a zatiaľ neexistuje hra, ktorú by nový Samsung nezvládol. Spolu so Sony Xperia Z2 a novým HTC One je to jeden z najvýkonnejších smartfónov súčasnosti.

Dobrou správou je, že ho nemusíte každú chvíľu nabíjať. Jeho kapacitne veľká batéria zvládne celý deň aktívneho používania a vyše desať hodín môžete pozerať filmy, či surfovať po internete.

Ak si zo smartfónu chcete spraviť multimediálne zariadenie na cesty, pripravte sa na dodatočnú investíciu do pamäťovej karty. Necelých 11 gigabajtov totiž postačí len na pár HD filmov.

Dva nové senzory

Zmerajú vám tep a zosnímajú odtlačok prsta. Dvojica senzorov má zvýšiť zabezpečenie smartfónu a pomôcť športovcom.

Snímanie odtlačkov nie je nová vec a Samsung je v poradí až tretím výrobcom, ktorý túto technológiu vstaval do svojho výrobku. No na rozdiel od Apple nestačí prst na snímač len priložiť, musíte ním opatrne prejsť po ploche presne tak, ako pri notebookoch.

Zaujímavejší je merač tepovej frekvencie, ktorý oceníte hlavne pri športe. Nie je to ale jediná vec pripravená pre aktívnych používateľov. Špeciálnou aplikáciou dokáže mobil merať vaše športové aktivity vrátane klasického chodenia.

Ak to s cvičením myslíte vážne, určite pouvažujte nad doplnkom Galaxy Gear Fit. Je to malý náramok so zakriveným displejom, ktorý vám okrem monitorovania pohybu poskytne informácie o aktuálnom čase, počasí a oznámi vám aj nový email, či správu na Facebooku.

Kopa zbytočného softvéru

Keď sa budete čudovať kam vám zmizli voľné gigabajty z úložného priestoru, tak za tým nehľadajte žiadnu zradu, ale len aplikácie od Samsungu. Je ich ako vždy obrovské množstvo a v porovnaní s “čistou” verziou systému Android si ukroja až niekoľko gigabajtov navyše.

Ich správa navyše spadá pod firemný obchod s aplikáciami, ktorý funguje súbežne s tým od Google a musíte si tu vytvoriť vlastný účet. A hoci sme na začiatku spomínali bleskové reakcie, tak to na niektoré Samsung aplikácie neplatí.

Pripravte sa na občasné zaváhanie fotoaparátu a galérie, či na nie najlepšie fungujúcu obdobu RSS čítačky s názvom My Magazine. Dobrou správou je, že podľa zistení testovacích webov si už Samsung tajne nevylepšuje skóre v aplikáciách testujúcich výkon hardvéru.

Drahá evolúcia

Už teraz je jasné, že sa Galaxy S5 bude predávať na milióny a nič s tým nespraví ani podcenená konštrukcia, vysoká cena a nudný vzhľad. Ten dnes hravo prekonajú aj rôzni čínski výrobcovia, o hlavnej konkurencii v podobe Sony a HTC ani netreba hovoriť.

Na druhú stranu je tu vynikajúci Full HD displej, výkonný hardvér a niekoľko nových technológií, ktoré kompenzujú spomínané nedostatky. Smartfón nemusíte nabíjať každú chvíľu, môžete si byť istí dobrými fotografiami a video môžete nahrávať aj v jemnom 4K rozlíšení.

Ak ste fanúšik Samsungu a poctivo kupujete každú jednu novinku, bude pre vás Galaxy S5 zaujímavou novinkou a určite si k nej dokúpte aj novú generáciu chytrých hodiniek, či športový náramok Galaxy Gear Fit.

Samsung Galaxy Gear Fit Jedným zariadením nahradíte svoje staré hodinky a získate prístup k svojmu elektronickému životu a sledovaniu pohybových aktivít. Galaxy Gear Fit je dizajnovo vydarený doplnok k vášmu novému Samsung smartfónu, ktorého množstvo funkcií ale vyhráva nad ich reálnou využiteľnosťou. Navyše tu znova máme malý plastový nadstavec, bez ktorého zariadenie nenabijete. Ak ho behom prvých mesiacov nestratíte, môžete si gratulovať. Galaxy Gear Fit vie monitorovať váš tep, počet prejdených krokov ako aj aktivitu pri chôdzi, behu, bicyklovaní a turistike. Nerobí to však automaticky, každý mód si musíte samostatne navoliť a následne spustiť sledovanie aktivity. Ak ste boli rovnako ako my zvyknutí na automatiku z Nike Fuelband, tak na nejaké manuálne spúšťanie budete prvé dni určite zabúdať. Samsung nevyužíva všetky možnosti, ktoré mu poskytujú nazbierané dáta. Ich analýzu necháva na samotného používateľa, ktorý sa v nich môže rýchlo stratiť. Očakávaná aktualizácia by mohla vyriešiť väčšinu prvotných problémov s meraním pohybu, zlepšiť sa má synchronizácia so smartfónom a veríme, že sa dočkáme aj zobrazenia času na výšku.

Ďalšie odborné recenzie na mobil Samsung Galaxy S5 nájdete na Recenzie.SME.sk