Slovák poletí do vesmíru. Ako turista na šesť minút

Róbert Vokál sa ocitne vo vesmíre na šesť minút, náš prvý kozmonaut Ivan Bella strávil na stanici Mir osem dní.

10. apr 2014 o 11:00 Alena Štifilová

Róbert Vokál sa možno stane prvým slovenským astronautom turistom. Letenku získal v celosvetovej súťaži na Floride. V skutočnosti pôjde o suborbitálny let na hranicu vesmíru, do výšky 103 kilometrov.(Zdroj: ARCHÍV R. V.)

Slovák Róbert Vokál je jedným z dvadsiatich troch šťastlivcov, ktorí vyhrali let do vesmíru v celosvetovej súťaži. Lístok má v ruke, chýba mu už len dátum. Raketoplán Lynx súkromnej kalifornskej spoločnosti XCOR Aerospace ešte nie je postavený.

„Som presvedčený, že let sa uskutoční, otázka je kedy. Pôvodne to malo byť tento rok, ale už sa spomína aj rok 2015,“ hovorí 26-ročný Bratislavčan.

V skutočnosti ide len o suborbitálny let na hranicu vesmíru, do výšky 103 kilometrov, ale i tak sa Vokál zaradí k pár desiatkam ľudí na celom svete, ktorí zažili beztiažový stav a pozreli sa na Zem z vesmíru. Na porovnanie Medzinárodná vesmírna stanica ISS sa nachádza vo výške 410 kilometrov, pohybuje sa po nízkej obežnej dráhe, ide o čiastočný orbitálny let.

Súťaž o letenky je súčasťou reklamnej kampane jednej kozmetickej značky. To, že je zameraná hlavne na produkty pre mužov, potvrdzuje fakt, že medzi dvadsiatimi troma vybranými sú len dve ženy.

Do súťaže sa zapojilo milión záujemcov z celého sveta, každá krajina mohla poslať jedného až dvoch súťažiacich a stodesať finalistov sa stretlo v decembri v Space Campe na Floride. Komisia na čele s Buzzom Aldrinom, bývalým pilotom vesmírnej lode Apollo 11 a druhým človekom v histórii ľudstva, ktorý vkročil na povrch Mesiaca, vyberala na základe náročných fyzických i psychických testov.

V pretlakovej komore. Foto - archív R.V.

Psychologické i vedomostné testy

Adepti absolvovali v kempe hneď vedľa Kennedyho vesmírneho strediska let stíhačkou SIAF Marchetti SF260, jazdu v centrifúge, prekážkovú dráhu a víťazi aj beztiažový parabolický let v špeciálne upravenom Boeingu 727.

„Najväčším zážitkom bol asi beztiažový let,“ hovorí Róbert Vokál. „Pôvodne ho mali podstúpiť všetci, ale lietadlo sa pokazilo a opravili ho až na konci pobytu. Zažiť nulovú gravitáciu, keď poletujete priestorom, to sa nedá opísať slovami. Je to niečo úžasné.“