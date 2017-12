Testovali sme špičkové foťáky, ktoré schováte aj do vrecka

Nie sú to klasické zrkadlovky, no zároveň majú čip výrazne väčší ako kompaktné fotoaparáty. Pozrite si náš výber zaujímavých bezzrkadloviek.

13. apr 2014 o 12:23 Matúš Paculík

Nie je to tak dávno, keď sme mali na výber len spratné, no priemerne fotiace kompaktné fotoaparáty a veľké zrkadlovky so skvelým obrazovým výstupom.

Dnes môžete siahnuť aj po zariadení z tretej kategórie, ktorá si z tej prvej berie kompaktné rozmery a z tej druhej vysokú kvalitu fotografií a vymeniteľné objektívy.

Vyskúšali sme štyri modely z tejto kategórie, pričom každý z nich je niečím jedinečný. Sony vďaka obrovskému snímaču, Nikon odolá pádom aj vode, Panasonic je extrémne malý a Samsung si najlepšie rozumie s internetom.

Sony A7

Je najdrahším a zároveň aj najväčším modelom z predstavenej štvorice. Sony sa rozhodlo pre rozmery, ktoré umožnili použiť plnoformátový snímač (Full Frame).

Ten sme doteraz videli len pri klasických zrkadlovkách v ešte vyššej cenovej hladine. Veľkosť fotoaparátu vás ale nebude nijak obmedzovať. Aj napriek ostrým hranám sa v ruke drží veľmi dobre dokonca aj v prípade, ak použijete väčší objektív. Kostra tela je z horčíkovej zliatiny, zvyšok tvorí plast v čiernej farbe.

Opticky hľadáčik tu nečakajte. Pozerať sa budete do malého OLED displeja s vysokým rozlíšením a reálnym náhľadom na finálnu fotografiu, ktorý stráca dych len počas skutočne slnečných dní. Hlavný displej má uhlopriečku tri palce a podľa potreby si ho môžete sklopiť.

Samotné telo kúpite za 1499 eur, kit so základným objektívom vás vyjde ešte o tri stovky viac. Jeho rozsah nie je veľký, no 28-70 mm je presne to, čo potrebujeme na bežné fotenie.

Kvalita fotografií je vynikajúca, no len v prípade, ak budete fotiť do formátu RAW. JPEG môže profesionálovi pripraviť pár nepríjemných prekvapení.

Fotograf amatér to ale riešiť nemusí, drobné nedostatky si nevšimne. Vďaka veľkému snímaču si fotoaparát skvelo poradí so šumom pri horších svetelných podmienkach, kedy navyše nedochádza k viditeľnej strate detailov pri použití redukcie šumu.

Fotoaparát chválime aj za veľmi dobré video, má množstvo softvérových pomôcok pre fotografovanie, použiteľné Wi-Fi, NFC a nabíjať ho môžete aj svojou nabíjačkou od smartfónu. Tú ale budete využívať častejšie, ako by ste chceli. Udávaných 340 fotografií na jedno nabitie je skutočne maximum a cestovateľ bude musieť siahnuť po doplnkovej batérii.

Páči sa nám: vynikajúce fotografie, kvalitné a odolné telo, na FF fotoaparát malé rozmery

Nepáči sa nám: dlhý štart, malá výdrž batérie

Cena: 1799 za kit s objektívom

Nikon 1 AW1

Odolnosť voči pádom, vode, prachu a mrazu. Nikon 1 AW1 je zaujímavým krížencom odolného fotoaparátu a kompaktnej zrkadlovky. Má vydržať pád z výšky dvoch metrov, ponorenie do hĺbky 15 metrov a fotiť s ním môžete aj pri mínusových teplotách.

Vyhotovenie tela pôsobí odolne a skutočne nemusíte s fotoaparátom zaobchádzať ako v bavlnke. No spolu s odolným objektívom rýchlo naberie na váhe. Pre potreby aktívneho fotografa je tu GPS prijímač, elektronický kompas a výškomer.

Ovládanie nám prišlo mierne nelogické aj napriek tomu, že aktívne fotíme so zrkadlovkou a aj bežným kompaktom od Nikonu. Keď fotíte v režime automatiky je všetko v poriadku. Prepracovať sa k manuálnym nastaveniam však nie je vôbec jednoduché a bez návodu tento režim možno ani neobjavíte. Na druhú stranu chválime funkciu zjednodušeného ovládania jednou rukou, čo oceníte hlavne pri športe.

Kvalita fotografií je limitovaná menším senzorom - ten je niekde na polceste od klasických kompaktných fotoaparátov k bežným zrkadlovkám. Pre fotografiu bez viditeľného šumu budete potrebovať dobrý zdroj svetla a malé kontrastné rozdiely. Navyše automatika má tendenciu scénu presvetľovať, čo v niektorých prípadoch môže zbytočne zvýrazniť šum, či sťažiť fotografovanie detí a zvierat.

Nikon 1 AW1 je fotoaparát určený pre dobrodruhov a cestovateľov, ktorí chcú niečo lepšie, ako len odolný kompakt. Snímač ale zostal len niekde na polceste k optimálnej veľkosti a tak je obrazový výstup len priemerný. No na druhú stranu len ťažko budete hľadať malý fotoaparát, ktorý vydrží aj skutočne náročné podmienky a zároveň nerobí fotky na úrovni lacných kompaktov. So základným objektívom nie je lacný a zaplatíte zaň skoro 800 eur.

Páči sa nám: odolné telo, GPS, rýchly štart

Nepáči sa nám: malý snímač, ergonómia ovládania, výdrž batérie

Cena: 790 eur za kit s objektívom

Panasonic GM1

Malé rozmery prinášajú niekoľko obmedzení. Prvým je chýbajúci hľadáčik, takže počas slnečných sa budete musieť spoľahnúť len na displej a automatický režim fotenia. Ten našťastie funguje spoľahlivo a pri bežných scénach sklame len málokedy. A keďže sa s malým počtom ovládacích prvkov nedajú pohodlne ovládnuť všetky manuálne nastavenia, budete služby automatiky využívať väčšinu času.

Kvalita fotografií je veľmi dobrá aj so základným objektívom. Ten je prekvapivo malý a ako jeden z mála vyzerá na tak malom tele pekne. Pri väčších objektívoch počítajte s tým, že bude celý komplet vyzerať tak trochu neprirodzene. Blesk je našťastie dosť vyvýšený a tak môže nakoniec trochu trpieť jedine ergonómia ovládania.

Priemerná redukcia šumu je problém len ak sa rozhodnete fotiť pri veľmi zlom svetle. Tu pomôže RAW formát, z ktorého dostanete výrazne lepší výstup ako z klasického JPEG. To ale znamená investíciu do väčšej pamäťovej karty a času na ovládnutie potrebného softvéru. Automatika sa snaží vyhnúť sa presvetleným fotografiám, čo pri kontrastných scénach niekedy končí veľmi tmavými plochami.

Za necelých 700 eur dostanete v obchode telo aj so základným objektívom, dokúpenie dobrého 20 mm objektívu so svetelnosťou F1.7 vás bude stáť ďalšie štyri stovky navyše. Chýbal nám hľadáčik, redukcia šumu pri zlých svetelných podmienkach trochu kazila fotografiu a vadila nám aj nutnosť častého nabíjania batérie. Len 230 snímok je možno dostačujúca hodnota pre nenáročného amatéra, no na dovolenke alebo celodennom výlete vás môže obmedzovať.

Páči sa nám: kompaktné rozmery, tichý režim, veľmi dobré fotografie

Nepáči sa nám: žiadny hľadáčik, malá výdrž batérie, priemerná redukcia šumu

Cena: 699 eur za kit s objektívom

Samsung NX2000

Najlacnejší model v našom výbere zaujme hlavne tých, ktorí svoje fotografie doposiaľ robili len s pomocou smartfónu. Dôvodom je systém ovládania, ktorý v mnohom inteligentné telefóny kopíruje. Na fotoaparáte nehľadajte množstvo ovládacích prvkov - až na spúšť a päticu tlačidiel sa všetko presunulo na dotykový displej. Ovládanie je intuitívne, no občas sa reakcie mierne oneskoria. Vážny problém nastáva na silnom letnom slnku, pri ktorom budete mať veľký problém vidieť aj základné ovládacie prvky.

K samotnému spracovaniu nemáme výhrady. S ohľadom na nízku cenu je kvalita dostatočná a plastové telo prežije aj menej šetrné zaobchádzanie. V základnej výbave ho kúpite s objektívom, ktorého rozsah 20-50 mm je o niečo menší, ako býva zvykom. Jeho kvalita je priemerná, pričom má tendenciu k viditeľnej aberácii a keďže nie je stabilizovaný, na fotografie neposedných detí pri ich večernom šantení môžete rovno zabudnúť.

Samsung NX2000 je po stránke fotografií skôr priemerným zariadením, od ktorého sa očakáva jednoduché používanie a dobrý automatický režim. Čo mu ide najlepšie, sú doplnkové funkcie spojené s prístupom na internet. Svoje fotografie totiž môžete nielen upraviť, ale aj zdieľať na jednej z mnohých sociálnych sietí, prípadne zálohovať. Po spojení so smartfónom presuniete ovládanie na obrazovku smartfónu podobne, ako to vie aj Sony.

Samsung NX2000 si aj so základným objektívom kúpite už za 285 eur, čo je vynikajúca cena, zhodná s lepšími kompaktnými fotoaparátmi. No tu za ňu dostanete väčší snímač, dobrý objektív a množstvo doplnkových funkcií využívajúcich prístup na internet. Ovládanie by si však zaslúžilo prepracovať a vadila nám aj nutnosť použiť len MicroSD karty.

Páči sa nám: veľké množstvo funkcií, využiteľná Wi-Fi

Nepáči sa nám: ovládanie pripomína smartfón, horšie reakcie, MicroSD karty

Cena: 285 eur za kit s objektívom

Parametre

Sony A7 N ikon 1 AW1 Panasonic GM1 Samsung NX2000 Snímač FF CMOS CMOS 1” Micro 4/3 APS-C CMOS Rozlíšenie 24,3 Mpx 14 Mpx 16 Mpx 20,3 Mpx Objektív 28-70mm 11-27.5mm 12-32m 20-50mm Svetelnosť F3.5-5.6 F3.5-5.6 F3.5-5.6 F3.5-5.6 Koeficient 1x 2,7x 2x 1,54x Fotografia 6000x4000 4608x3072 4592x3448 5472x3648 ISO 100-25600 160-6400 200-25600 100-25600 Hľadáčik Elektronický - - - Displej 3” výklopný 3” pevný 3” pevný 3,7”, dotykový Rozlíšenie 1,23 Mpx 0,9 Mpx 1 Mpx 1,2 Mpx Video Full HD 60p Full HD 30p Full HD 24p Full HD 30p Komunikácia Wi-Fi, NFC GPS Wi-Fi Wi-Fi, NFC, GPS Výdrž batérie 340 snímok 220 snímok 230 snímok 340 snímok Hm. tela 474 g 356 g 204 g 228 g Cena 1759 eur 790 eur 699 eur 285 eur

Testovacie fotografie

Stačí jedna kontrastná scéna a hneď zistíte, či ste si kúpili dobrý fotoaparát. Automatika pri Panasonicu tu funguje veľmi dobre.

Aj túto kontrastnú fotografiu zvládol Panasonic veľmi dobre.

Nikon má zo všetkých štyroch fotoaparátov najmenší snímač, čo ale pri dennej fotografii vôbec nevadí.

Sony chválime nielen na veľký snímač, ale aj za dobrý elektronický hľadáčik. S ním je fotenie počas slnenčných dní výrazne pohodlnejšie a presnejšie.

Interiérová fotografia pri bežnom osvetlení je problém väčšiny bezzrkadloviek. Samsung pri tejto fotografii nastavil ISO na hodnotu 1600 a rýchlosť uzávierky na 1/10. Fotografia je použiteľná len vďaka tomu, že malý model sedel chvíľu bez pohnutia.