Vyvíjajú elektroniku, ktorá sa na povel rozpustí

Ukradli vám platobnú kartu alebo mobil? Stačí jediný povel a je po nich.

9. apr 2014 o 11:45 Milan Gigel

AMES, BRATISLAVA. Ukradnú vám mobil, tablet alebo platobnú kartu a vám je jasné, že ich už nikdy nedostanete späť. Vďaka novej technológii z nich však nebude mať úžitok nik. Stačí jediný povel a elektronika sa nenávratne rozpustí.

Akademici z Iowa State University vyvinuli materiály, ktoré by mohli viesť k novému druhu spotrebnej elektroniky. Pracujú s materiálmi, pomocou ktorých je možné vyrábať antény, tranzistory, kondenzátory a ďalšie typy súčiastok, ktoré fungujú ako tie, ktorých sú plné zariadenia okolo nás. V prípade potreby sa ale dokážu nenávratne zničiť.

Bez možnosti spätnej rekonštrukcie či analýzy toho, ako elektronika vyzerala v pôvodnom stave. To môže byť praktické vo viacerých scenároch.

V prvom sa hovorí o bezpečnosti a bezpečnostných zložkách. Ak ktokoľvek stratí prístup k elektronike, alebo sa vyskytne v situácii v ktorej si želá aby bola nefunkčná, dokáže zariadenia ľahko zničiť. Signál môže prísť internetom, mobilnou sieťou, alebo sa spustiť podľa časovačov či senzorov.

Druhým segmentom je zdravotníctvo, kde by mohli vzniknúť senzory a zariadenia, ktoré by sa v ľudskom tele po čase rozpustili. Nebolo by ich potrebné chirurgicky vyberať.

Napísali v novinách Daily Mail.