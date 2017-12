Microsoft ponúkne výrobcom bezplatný Windows Phone

Nová obchodná stratégia má udržať firmu v mobilnom segmente.

7. apr 2014 o 12:00 Milan Gigel

REDMOND , BRATISLAVA. Pre výrobcov hardvéru je to jasný signál. Microsoft chce, aby pri návrhu svojich výrobkov popri Androide posúdili aj iné možnosti. Ponúka im operačný systém Windows Phone zadarmo.

Pravidlá sú jednoduché. Bezplatnú licenciu možno získať na každý mobilný produkt, ktorého displej má uhlopriečku menšiu ako 9 palcov. To zahŕňa nielen tablety a smartfóny, ale aj moderné druhy drobnej elektroniky. Či už ide o náramkové hodinky, multimediálny set-top box či inteligentnú ústredňu pre riadenie domácnosti.

Ide o jeden z plánov Microsoftu, ktorý má firme pomôcť udržať sa na trhu v segmente, kde Android z roka na rok ukrajuje čoraz väčší trhový podiel. Vďaka mobilnému systému od Google sa podarilo presadiť mnohým firmám, ktoré svoj mobilný operačný systém nemali.

Akcionári firmy sú presvedčení o tom, že bezplatný mobilný systém môže pre firmu znamenať vyšší prínos, ako tržby z licencií, ktoré by mohol priniesť. Microsoft bude svoj systém pre partnerov ponúkať zdarma v takto veľkom rozsahu po prvý krát v histórii firmy.

Firma v spolupráci s Intelom otvára pre výrobcov hardvéru príležitosti pre tvorbu modernej elektroniky. Spoločne predstavili modulárny projekt Galileo, ktorý možno v niektorých rysoch prirovnať k minipočítaču Raspberry Pi.

Microsoft sa zároveň chce presadiť na palubných doskách automobilov. Po rade produktov, ktoré v minulosti pripravoval v spolupráci so značkami Ford, Kia, MBW, Nissan a Fiat sa pokúša vyvinúť platformu, ktorá by spájala automobilovú bezpečnosť so zábavou dotykovým ovládaním Windows 8.

Napísali v magazíne Mashable.