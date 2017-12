Amazon chce, aby ľudia nakupovali priamo z kuchyne

Nové zariadenie zozbiera nákupný zoznam potravín priamo tam, kde sa v domácnosti výrobky míňajú.

7. apr 2014 o 10:20 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Práve ste dovarili nedeľný obed a na linke zostala kopa prázdnych obalov od surovín. Namiesto toho, aby ste ich začali triediť do koša, zvesíte zo steny malého pomocníka a zosnímate ním všetky čiarové kódy. V tejto chvíli ste začali robiť čosi, čo vám ušetrí už o chvíľu nemálo času.

Priebežne do mikrofónu diktujete čo všetko vám v kuchyni chýba. To isté robíte pri listovaní časopisu s receptami. Výsledkom je nákupný zoznam, ktorý sa bezdrôtovo odošle zo snímača do počítača.

Potom stačí už len upraviť detaily a o zvyšok sa po odoslaní objednávky postará Amazon. Dodávková služba doručí zásobu čerstvých potravín a vy sa môžete úplne vyhnúť nakupovaniu.

Takýto koncept testuje Amazon v súvislosti so svojou službou Fresh. Pomocník s názvom Dash je k dispozícii pre vybraných zákazníkov, ktorí sa prihlásia do programu, ktorého cieľom je overiť obchodný model v každodennom živote.

Pilotný program prebieha v San Franciscu a Los Angeles, firma však uskutočňuje dodávky čerstvých potravín aj vo svojom domovskom meste Seattle.

Napísali v magazíne The Register.