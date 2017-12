Na zmenu klímy sa vieme pripraviť. Ale treba niečo robiť

Rýchly posun klimatických zón, nárast extrémov, rozširovanie sucha či povodne postavia štáty pred takmer neriešiteľný problém. Ako nakŕmiť miliardy ľudí a predísť vojnovým konfliktom o zdroje a vodu?

3. apr 2014 o 19:29 Jozef Pecho, klimatológ

Hlavné posolstvo druhej časti správy IPCC, ktorá hovorí o dôsledkoch, zraniteľnosti a adaptácii na klimatickú zmenu, nevyznieva pre našu civilizáciu vôbec povzbudivo.

Planéta sa v najbližších desaťročiach môže otepľovať až tak že budeme mať problém sa takejto rýchlej zmene prispôsobiť. A to aj v prípade, že sa neoteplí o ďalšieho jeden a pol stupňa.

Iná ako minulá

Na prvý pohľad vyznieva táto informácia ako niečo nové, no v skutočnosti to nie je nič, o čom by sme už predtým nevedeli.

No nejakú zmenu v porovnaní so správou z roku 2007 predsa len nájdete: to, že klimatická zmena je realitou a ovplyvňuje nás všetkých bez rozdielu rasy či národnosti už v súčasnosti. A tento vplyv je negatívny, čo vieme povedať s oveľa väčšou istotou než kedykoľvek predtým.