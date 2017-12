NASA prerušuje kontakty s Rusmi, dôvodom je Ukrajina

Americká vesmírna agentúra radikálne obmedzí spoluprácu s ruskými vedcami a inžiniermi.

3. apr 2014 o 17:24 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Žiadne e­maily ani videohovory, žiadne cesty do Ruska ani návštevy ruských kozmických inžinierov na pracoviskách amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír.

NASA v stredu prerušila väčšinu svojich kontaktov s ruskou stranou, jedinou výnimkou je obsluha a správa Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Dôvodom sú ruská anexia Krymu a vyhrotená situácia na ukrajinskej východnej hranici.

Koniec partnerstva?

Ešte začiatkom marca NASA rozprávala, že jej spolupráca s ruskými vedcami a inžiniermi funguje normálne a vesmír je miesto, kde si krajiny musia navzájom pomáhať.

V priebehu mesiaca sa však situácia na Ukrajine vyhrotila natoľko, že úrad už hovorí o urýchlení podpory amerických súkromných spoločností, ktoré by mohli dopraviť astronautov do kozmu.

Po konci programu raketoplánov pred zhruba tromi rokmi totiž Američania nemajú vlastný spôsob, ako dopraviť človeka do vesmíru. Musia sa spoľahnúť na ruské nosné rakety a lode Sojuz, pričom každé miesto v nich Spojené štáty stojí 70 miliónov dolárov.

Naposledy sa takto dostal americký astronaut Steve Swanson na ISS pred týždňom.

„Keďže Rusko naďalej porušuje ukrajinskú suverenitu a teritoriálnu integritu, NASA prerušuje väčšinu prebiehajúcich záväzkov s Ruskou federáciou,“ píše sa v stredajšom stanovisku úradu.

Odkázaní na Rusov

Problémom je, že Spojené štáty potrebujú ruskú technológiu nielen na lety astronautov. Nákladné rakety Atlas 5 totiž pri svojom prvom nosnom stupni používajú ruské motory RD-180. Americké úrady už podľa denníka New York Times zisťujú, čo by sa stalo, ak by ruská strana prerušila ich dodávky.

Odhaduje sa, že americkí súkromníci by v ideálnom prípade dokázali na obežnú dráhu Zeme poslať astronautov už na budúci rok. Pravdepodobnejší dátum je však rok 2017. Američania sa nemôžu obrátiť ani na Čínu. S komunistickou krajinou NASA tiež nemôže spolupracovať, úrady sa obávajú odkopírovania technológií.

V prípade vesmírnej stanice si však bez Američanov neporadia ani Rusi. Spojené štáty zabezpečujú komunikáciu či navigáciu.