Poradíme vám, ako sa ochrániť pred online zlodejmi

Ani silné heslo nemusí stačiť. Poradíme vám, ako sa s dvojstupňovým overením ochránite aj pred najlepším zlodejom online účtov.

4. apr 2014 o 11:00 Matúš Paculík

O tom, ako si vytvoriť silné heslo ste si už u nás mohli prečítať. No ani to najlepšie a najdlhšie heslo nemusí zastaviť potenciálneho zlodeja online účtov.

Niekedy vás zradí lenivosť stojaca za používaním rovnakých hesiel do viacerých účtov, inokedy to môže byť nedokonalý systém pre obnovenie strateného hesla, ktorý ho útočníkovi umožní zmeniť.

Zaraďte druhý stupeň

Dvojstupňové overenie je jednoduché riešenie, s pomocou ktorého si výrazne zvýšite mieru zabezpečenia svojho účtu, bez toho, aby ste si výrazne skomplikovali život.

Základom je stále vaše pôvodné heslo, ktoré ale doplníte o druhý stupeň ochrany. Ten sa aktivuje vždy, keď sa pokúšate do účtu prihlásiť z nového zariadenia.

Pri prihlasovaní do účtu vám na mobil dorazí krátky číselný kód, bez ktorého sa do služby nedá prihlásiť. Útočník by tak okrem vášho hesla potreboval mať prístup aj k vášmu mobilnému telefónu.

Dvojstupňové zabezpečenie je kombinácia niečoho čo viete s tým, čo máte pri sebe - heslo si pamätáte a služba vám pri danom prihlásení zašle kód na váš smartfón, alebo email.

Určitou nevýhodou je to, že počas prihlasovania musíte mať so sebou buď svoj telefón, alebo aspoň prístup k emailovému kontu.

E-mail alebo telefón?

Ak vám to daná služba umožní, vždy berte tú druhú možnosť. Kód zaslaný v podobe SMS na mobilný telefón je totiž to najbezpečnejšie riešenie.

Áno, aj SMS správy sa dajú v smartfóne sledovať, no takýto druh koordinácie nie je jednoduchý a zlodej by už musel mať vážny dôvod pre získanie vašich dát.

Služby myslia aj na prípady, keď sa SMS správu nepodarí doručiť. Môžete si vytvoriť niekoľko záložných číselných kódov, ktoré si napríklad vytlačíte na papierik a odložíte do peňaženky. Tento jednorázový kód dokáže univerzálne nahradiť číslo z emailu alebo SMS správy. Každý sa však dá využiť len raz.