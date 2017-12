Microsoft má novú sekretárku pre smartfóny

Cortana spája vyhľadávač Bing, dáta v mobile a inteligenciu, aby odpovedala na hlasové povely.

3. apr 2014 o 13:55 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Je to, ako by ste mali v mobile sekretárku, ktorá odpovedá na vaše otázky. Nazerá do uložených dát, dopytuje sa na detaily aplikácií, vyhľadáva informácie na webe a toto všetko sa pokúša prepojiť s tým, čo práve robíte.

Volá sa Cortana a Microsoft sľubuje, že prinesie do vreciek používateľov smartfónov viac, ako hlasoví asistenti od Apple či Google. Algoritmus nie je pevný, ale v priebehu času sa učí nové súvislosti. Približuje sa tak k potrebám používateľa, aby sa nezasekol na jednoduchých otázkach.

Spotrebitelia tušia, čo môžu od mobilu očakávať. Spýtate sa na počasie, hodnotenie reštaurácie, mapu, odjazdy vlakov či cenu tovaru. Hlasový asistent ovláda športové výsledky a všetko čo ho vývojári naučili.

Akonáhle však príde na rutinné otázky mimo predprogramovaného rámca, výsledkom je iba odpoveď z vyhľadávača, bez akéhokoľvek náznaku bystrosti. Práve túto bariéru chce Microsoft prekročiť prvkami, ktoré pracujú s logikou.

Cortana má vedieť že si užívate svoju chvíľu pravidelného oddychu a rušiť vás môžu iba najbližší. Má vedieť, že v roamingu vás nemajú obťažovať podriadení ale iba šéfovia a má rozmýšľať skôr, ako podhodí neznáme slovo na prevetranie vyhľadávaču Bing.

Profesor Steve Young, z University of Canbridge hodnotí situáciu jasne. Siri a Google Now fungujú, ale majú obmedzené schopnosti, aby zo slov vytušili skutočný dopyt.

Aplikácia bude primárne dostupná pre americký trh, Microsoft ju postupne bude nasadzovať aj v ostatných krajinách.

Napísala britská BBC.