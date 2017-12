Nedostatok spánku poškodzuje mozog

Málo spánku spôsobuje stratu mozgových buniek.

3. apr 2014 o 6:41 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Napoleon Bonaparte údajne nespával viac ako štyri či päť hodín. Hoci si z neho mnohí berú príklad, vedci majú opačný názor. Podľa najnovšej štúdie v časopise Journal of Neuroscience spôsobuje nedostatok spánku trvalú stratu mozgových buniek.

Lekári zo Školy medicíny Pennsylvánskej univerzity skúmali na myšiach neuróny, ktoré sú nevyhnutné pre kognitívne funkcie a udržanie mozgu v bdelom stave. Keď narušili spánkový režim myší a dovolili im spať len štyri až päť hodín, stratili myši po troch takýchto dňoch 25 percent neurónov z mozgového kmeňa.

„Máme dôkaz, že nedostatok spánku môže viesť k nezvratnému poškodeniu,“ povedala podľa BBC Sigrid Veaseyová z Centra pre spánok a cirkadiánnu neurobiológiu Pennsylvánskej univerzity.

„Môže sa to diať pri jednoduchom zvierati, ale tiež to naznačuje, že by sme to mali veľmi starostlivo hľadať u ľudí.“

Štúdia ukazuje, že spánkový dlh sa nedá dohnať cez víkend a že takýto postup veľmi nenapraví škody, ktoré ponocovanie spôsobilo mozgu. Hoci lekári musia urobiť ešte ďalšie klinické štúdie, varujú, že zmena spánkového cyklu nie je pre človeka prospešná.

„Ak chodíte normálne spať o desiatej večer a zostanete hore do jednej alebo druhej v noci, budete pravdepodobne v poriadku. Ak sa to opakuje noc čo noc počas troch po sebe nasledujúcich nocí, strata neurónov môže predstavovať 25 až 30 percent,“ dodáva pre FOX News Veaseyová.

„Ak sa to opakuje v priebehu celého života, môže to dokonca viesť k nezvratnému poškodeniu kognitívnych funkcií.“

Doi: 10.1523/JNEUROSCI.5025-12.2014