Poradíme vám, ako konečne zvíťaziť nad PDF súbormi

Stačí len kliknúť a zobrazia sa na obrazovke. No poradíme v prípadoch, ak chcete viac.

2. apr 2014 o 12:25 Milan Gigel

S koncovkou PDF sa stretávame viac ako dvadsať rokov a za ten čas sa formát stal skutočnou rutinou. Zvyčajne stačí jediný klik a viete, že to, čo sa zobrazí na obrazovke, bude na papieri vyzerať rovnako. Niekedy sa to však nezaobíde bez drobných nepríjemností.

1. Najrýchlejšie prehliadanie

Aj keď dokáže Microsoft zariadiť, aby sa pri prvom kliknutí na PDF súbor nainštaloval softvér na prehliadanie z internetu, nie vždy to znamená, že je to tá najlepšia voľba.

Ak Acrobat Readeru od Adobe čosi chýba, je to rýchlosť pri spúšťaní a prehliadaní dokumentov. Softvér rokmi naberá na objeme a stáva sa čoraz ťarbavejším.

Ak chcete dosiahnuť svižnosť, nainštalujte si do svojho počítača jeden z nasledujúcej dvojice rýchlych softvérov. Prvým je Foxit Reader, ktorého čaru podľahli milióny používateľov z celého sveta a druhým PDF-XChange Viewer, ktorý si poradí aj s problémovými dokumentmi s komplikovaným formátovaním.

Oba softvéry sú dostupné zadarmo a nainštalujete ich do svojich počítačov na niekoľko kliknutí. Potom stačí pomalý Acrobat Reader odinštalovať z počítača a máte po starostiach.

2. PDF na počkanie

Dnes sa už hocaký kancelársky balík dokáže pochváliť tým, že zvládne ukladať dokumenty do PDF formátu. Čo však v prípade, ak chcete tvoriť PDF výstupy zo softvérov, ktoré to nedokážu?

Azda najspoľahlivejším softvérom je Bullzip PDF Printer, ktorý komunikuje aj v slovenčine. Pri inštalovaní si z internetu stiahne všetky potrebné doplnky a v systéme pribudne nová, fiktívna tlačiareň.

Práve tá je cestou k tvorbe PDF výstupov. Z ľubovoľného softvéru uskutočníte tlač do PDF súboru a môžete rozosielať. Zvládne to každý.

3. Spájanie súborov

Niekedy sa v jednom adresári zbehne množstvo krátkych PDF súborov, ktorých obsah vzájomne súvisí. Ak by boli na papieri, určite by ste ich zospinkovali dokopy a uložili do zásuvky, aby ste ich mali pekne pohromade. Ako to však vyriešiť v digitálnom svete?

Niet jednoduchšej výzvy ako pospájať viacero PDF súborov. Stačí len, ak si otvoríte webovú stránku pdfjoin.com a cez túto bezplatnú službu preženiete dokumenty pekne jeden za druhým. Server na druhej strane zariadi, aby sa spojili.

Ak by ste mali pocit, že dáta s ktorými pracujete, by nemali opustiť váš počítač, potom na stránke nechýba ani JAVA Applet, ktorý rovnakú úlohu zariadi priamo vo vašom internetovom prehliadači bez toho, aby dáta putovali svetom.

To je praktické aj vtedy, ak potrebujete pracovať s veľkými súbormi.

4. Možno ich aj zmenšovať

Určite to poznáte. Chystáte sa odoslať náhľady práce v PDF formáte, ktoré vyrobil ktosi iný, a súbory sú pre e-mailovú službu priveľké. Ako sa s tým vysporiadať?

Jednou možnosťou je otvoriť si ich v prehliadači a opätovne vytlačiť do PDF súborov s novými nastaveniami. Funguje to spoľahlivo a ak budete mať chuť, všetko písmo sa zmení na obrázky, aby texty nik nekopíroval.

Dá sa to však aj jednoduchšie. Ak nemáte chuť pátrať po rôznych nastaveniach v tlačovom ovládači, skúste to s bezplatnou internetovou službou Compress PDF. Súbor odošlete na server v plnej jeho veľkosti a späť sa vám vráti komprimovaná verzia s upraveným rozlíšením grafiky a kompresiou obsahu.

Na obrazovke i tlačiarni vyzerá všetko fajn a vy máte súbor, ktorý nie je priveľký pre jeho odosielanie z počítača na počítač.

5. Vyťahovanie obrázkov

Možno sa vám už stalo, že ste potrebovali zo svojich PDF dokumentov vytiahnuť fotografie, ktoré sa medzičasom z vášho domáceho archívu vytratili.

Grafika prekrytá písmenami sa nedá stiahnuť pri snímaní obrazovky a bez dobrého pomocníka je riešenie takmer nedostupné.

Poznáte softvér Free PDF Image Extractor? Tak práve táto výzva je pre neho rutinou. Cez kontextové menu alebo priamo v používateľskom prostredí programu rozoberie PDF dokument na súčiastky a umožní z neho vytiahnuť snímky.

V plnej kvalite, bez prekrytí, v ich pôvodnej podobe. Na vás je iba to, aby ste si zvolili správny formát pri ich ukladaní.