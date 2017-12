Slováci očkovaniu stále veria, odmietajú ho iba štyri percentá rodičov

Najviac ľudí, ktorí majú výhrady k očkovaniu, žije podľa prieskumu Focusu pre SME v Bratislavskom kraji. Aj preto v ňom hrozí epidémia osýpok.

1. apr 2014 o 19:40 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Odporcov očkovania je oveľa menej, než sa môže zdať z debát v médiách a na sociálnych sieťach.

Rodičov, ktorí tvrdia, že by nedali dieťa vôbec zaočkovať, sú len štyri percentá, ukázal prieskum agentúry Focus pre denník SME.

Väčšina ľudí nemá výhrady k rozsahu očkovania ani k jeho časovému harmonogramu. Súhlasí s ním 61 percent opýtaných, ktorí by dieťa dali povinne zaočkovať proti všetkým určeným chorobám a v predpísaných termínoch.

Očkovací kalendár každý rok vydáva Úrad verejného zdravotníctva.

S pravidlami sa najviac stotožňujú rodičia s deťmi medzi tretím až piatym rokom. Až 73 percent z nich nemá výhrady. Z rodičov s deťmi do troch rokov sa s pravidlami stotožňuje len 56 percent.

Výhrady má niečo vyše pätiny respondentov. Jedenásť percent z nich tvrdí, že by dieťa zaočkovať dali, ale vo vyššom veku. Rovnaké percento by očkovať dalo, ale nie proti všetkým stanoveným ochoreniam.

Máte známych, ktorí podliehajú mýtom o škodlivosti očkovania? Zaujíma vás, aké sú skutočné riziká?



Trávili sme niekoľko mesiacov overovaním najčastejších argumentov odporcov očkovania vo vedeckej literatúre a výsledok nájdete v stredu v SME na ôsmich stranách.



Sú za povinné očkovanie

Podporu verejnosti má aj zákonná povinnosť očkovať deti. S povinným očkovaním sa začalo v roku 1958, boli to vakcíny proti obrne, záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu.

Lekár a poslanec SaS Peter Kalist sa v roku 2011 neúspešne pokúsil v parlamente zdobrovoľniť očkovania tým, že by sa v prvom kroku znížila pokuta za jeho odmietnutie.

V prieskume pre SME sa však až tri štvrtiny opýtaných vyjadrili, že rozhodne alebo skôr súhlasia so zákonnou povinnosťou očkovať deti.

Najväčšiu podporu má zákon u rodičov, ktorých deti majú šesť až 14 rokov. Súhlasí až 81 percent z nich.

Vo všeobecnosti vakcinačný zákon podporujú viac ženy ako muži, vysokoškolsky vzdelaní a tvoriví pracovníci a ľudia okolo päťdesiatky.

S povinným očkovaním skôr či rozhodne nesúhlasí 15 percent oslovených. Takmer štvrtina z nich má deti do troch rokov. Ďalej sú to matky na materskej dovolenke, mladí ľudia do 24 rokov a obyvatelia Bratislavského kraja.

Za odmietnutie povinného očkovania hrozí pokuta do 331 eur. Ku koncu vlaňajšieho augusta evidoval Úrad verejného zdravotníctva 2595 prípadov, keď rodičia úplne či čiastočne odmietli očkovanie.

Najdôveryhodnejší je lekár

Za významný a dôveryhodný zdroj informácií o vakcinácii považuje noviny, časopisy a knihy len jedenásť percent respondentov. Ešte nižšiu dôveryhodnosť majú diskusné fóra rodičov na internete. Verí im osem percent opýtaných.

Najdôveryhodnejším zostáva pre ľudí stále detský lekár. Radu o vakcinácii dieťaťa by uňho hľadalo až 86 percent oslovených. Smerodajný je aj názor priateľov a známych - riadi sa ním 37 percent.

„Som rada, že väčšina rodičov koná zodpovedne,“ komentovala výsledky prieskumu epidemiologička zo Slovenskej zdravotníckej univerzity Zuzana Krištúfková.