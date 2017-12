Zmenou písma môžu úrady ušetriť milióny

Nie všetky druhy písma spotrebujú pri jednotnej veľkosti rovnaké množstvo toneru alebo atramentu.

1. apr 2014 o 13:25 Milan Gigel

PITTSBURG, BRATISLAVA. Rovnaký počet strán a rovnaký počet písmen predpísanej veľkosti. Stačí však malá zmena, aby úrady ušetrili nemálo peňazí, ktoré putujú na nákup materiálu do tlačiarní. Bez ohľadu na to, či pracujú s tonerom alebo atramentom.

Suvir Mirchandani vo svojej školskej práci na Pittsurgh Middle School svojim výskumom potvrdil to, o čom sa vie už roky. Skúmal množstvo dokumentov publikovaných úradmi na svojich webov, aby štatisticky vyhodnotil náklady na tlač podľa skutočného pokrytia strany.

Tieto údaje porovnával s použitím alternatívnych fontov a dopracoval sa k číslam, ktoré vyzerajú povzbudivo.

Správnym prístupom možno znížiť náklady na tlač až o 24 percent. V prípade školského okrsku, v ktorom prebehol výskum, to znamená ročnú úsporu vo výške 21-tisíc dolárov, v národnom meradle potom možno hovoriť o podstatne vyšších sumách.

Výskum sa týkal fontov Garamond, Times New Roman a Century Gothic, ktoré patria medzi najúspornejšie. Nemenej známy je projekt Ecofont, ktorý do štandardných rezov písma vkladá biele plochy. Písmená si zachovávajú pri slabom znížení čitateľnosti svoju pôvodnú veľkosť, avšak šetria náklady.

Na prácu študenta zareagovali typografovia kritikou. Poukázali na to, že nie všetky fonty sú pri nastavení rovnakej veľkosti písma zhodnej veľkosti. Rozdiely vo výpočtoch teda nie sú presné. Nič to však nemení na tom, že so správnym prístupom možno ušetriť.

Napísali v magazíne Digital Trends.